Un de cada cinc joves entre 14 i 18 anys s'ha emborratxat en l'últim mes

El 21,1% dels joves entre 14 i 18 anys s'ha emborratxat en els trenta últims dies, especialment durant el cap de setmana. Són dades facilitades pel departament de Salut coincidint amb la presentació de la campanya que porta per lema «L'alcohol és responsabilitat de tothom». L'Agència de Salut Pública de Catalunya apel·la a la responsabilitat de tota la societat davant l'alcohol i els danys que provoca a un mateix i a terceres persones, com a causa de malalties o d'accident de trànsit, entre altres. «Cal sensibilitzar i moure'ns per reflexionar sobre els riscos reals de l'alcohol i superar aquesta certa banalització que pressuposa la relació amb un producte que tenim tan a prop», apunta el secretari de Salut Pública, Joan Guix.

La campanya, en el marc de la cinquena Setmana de Sensibilització sobre els Riscos del Consum d'Alcohol, que comença aquest dilluns, interpel·la tots els actors de la societat que hi poden tenir alguna responsabilitat: les administracions, els municipis, els organitzadors de festes, els productors de begudes alcohòliques, els cossos de seguretat, els comerciants, els centres educatius, els professionals de la salut, els mitjans de comunicació, les famílies, les amistats i un mateix. Els responsables de la campanya volen insistir en el missatge que tothom té un paper molt important en la prevenció i sensibilització sobre els riscos del consum d'alcohol.

Problema de salut pública

El consum d'alcohol és un problema molt important de salut pública, que al món va causar la mort de 3 milions de persones el 2016, per accidents o per malalties digestives, cardiovasculars, infeccioses i càncer.

A Catalunya, l'alcohol és àmpliament consumit. El 9,8% de les persones entre 15 i 64 anys (16% en homes i 3,5% en dones) beuen alcohol cada dia i només un 9,1% (7% en homes i 11% en dones) es declara abstemi. A més, gairebé el 6% de la població en aquesta franja d'edat (7,3% en homes; 4,6% en dones) afirma haver-se emborratxat alguna vegada en els trenta últims dies i el 15% (19,8% en homes; 10,3% en dones) ha tingut en l'últim mes un episodi de binge drinking, ingesta elevada de begudes alcohòliques (cinc o més en els homes i quatre o més en les dones) en un període de dues hores en una mateixa ocasió de consum.

Entre les persones joves de 14 a 18 anys, aquestes formes de consum estan més esteses. El 21,1% (19,5% en homes; 22,8% en dones) s'ha emborratxat, especialment durant el cap de setmana, i el 27,4% (28,2% homes; 15,9% dones) ha tingut almenys un episodi de binge drinking l'últim mes. En aquests episodis de consum intensiu d'alcohol, sovint es consumeixen també altres substàncies, especialment el cànnabis.

50 atesos al dia per alcohol

Al llarg del 2017, el 83% de les urgències relacionades amb el consum de substàncies ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van ser per intoxicacions d'alcohol. Van ser un total de 18.139 persones, que equivalen a 50 persones al dia de mitjana, i representen el 2,36% del total de les emergències mèdiques.

L'alcohol és la substància amb més demandes de tractament –per part de 5.952 persones, un 43,39% del total- en els Centres d'Atenció i Seguiment a les drogodependències (CAS) i també la que causa més danys a tercers.

La campanya «L'alcohol és responsabilitat de tothom» consta de dos materials gràfics (pòster i díptic) i de material audiovisual amb testimonis de diferents actors socials que, des del vessant personal o professional, expliquen la responsabilitat davant l'alcohol. La campanya és el punt de partida de la iniciativa «Jo m'hi adhereixo», que, durant el proper any, vol aconseguir el màxim nombre d'adhesions possible.