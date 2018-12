Un codi de cinc colors per identificar el valor nutricional

L´etiquetatge per mitjà dels colors arribarà aviat als establiments

L´etiquetatge per mitjà dels colors arribarà aviat als establiments arxiu

Un codi de colors, amb cinc nivells del verd al vermell, identificarà a les etiquetes d'aliments i begudes la seva qualitat nutricional, amb l'objectiu que el consumidor prengui una decisió motivada en la compra per seguir una dieta més saludable. Aquest nou etiquetatge, denominat Nutri-score, es podrà veure d'aquí a uns mesos als establiments, ja que les empreses estan començant a adoptar-lo de forma voluntària. D'aquí a un any és previst que s'aprovi el reial decret que el regularà i farà que sigui obligatori.

A l'estil d'un semàfor

El nou codi, a l'estil d'un semàfor, consisteix en un gràfic amb coloració gradual del verd al vermell i cada producte destacarà el color que li correspongui en funció del seu contingut en sucres, greixos saturats, sal, calories, fibra i proteïnes. Els colors verds identificaran els productes més saludables i els vermells els de menys qualitat nutricional.

Aquest codi ja està implantat a França i aviat ho estarà a Bèlgica i Portugal. També hi ha lletres, de la A a la I. Amb aquesta nova etiqueta els consumidors disposaran d'una valoració de la qualitat nutricional del producte per facilitar-los la possibilitat de fer una dieta més sana i equilibrada.

Aquests colors i lletres estarien associats a descripcions com «molt sovint», «sovint», «moderadament», «regularment en petites quantitats», o «ocasionalment en petites quantitats», que indicarien la recomanació d'ingesta d'un aliment. Aquest etiquetatge s'ha defensat per sobre d'altres models amb l'objectiu que incideixi en la ciutadania, que podrà fer comparacions amb productes semblants de forma senzilla i prendre una decisió informada i motivada per fer una dieta més saludable.

Contra l'obesitat

El sobrepès entre la població de l'Estat espanyol s'ha triplicat entre el 1975 i el 2016, fet que demostra que «no hem fet prou esforç». Així, es limitarà la publicitat dels aliments poc saludables dirigida a menors de 15 anys mitjançant una reforma del codi PAOS d'autoregulació de la publicitat.

Manuel Moñino, representant del Consell General de Col·legis de Dietistes-Nutricionistes davant la Federació de Dietistes-Nutricionistes d'Europa, va celebrar l'etiquetatge frontal d'aliments i begudes. «Un etiquetatge frontal avaluatiu, clar d'entendre, basat en els 100 grams, amb colors, exempt de conflicte d'interessos i transparent, pot contribuir d'una manera significativa a una elecció més saludable dels aliments», va assegurar en declaracions a Europa Press l'expert sobre l'adopció del Nutri-score com a mètode per plasmar la qualitat nutricional dels productes que es venen.