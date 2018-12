Consells per perdre pes a partir dels 40 anys

Perdre pes i aprimar-se no és una decisió que es pugui prendre a la lleugera. S'han d'implicar totes les parts, sense oblidar-ne cap. I encara més quan s'arriba a certa edat. I no és cap mite.

Els nutricionistes asseguren que a partir dels 40 anys és fonamental fer més força i menys càrdio. A mesura que es fan anys, el cos no necessita tanta energia, la mateixa naturalesa fa que canviï el metabolisme i que cada vegada sigui més difícil perdre pes. Com s'ha de fer? És millor gua-nyar múscul fent pesos que posar-se a córrer.

A partir dels 40 anys cal plantejar-se com treure's quilos de sobre o no guanyar-ne més del compte. Aquestes són cinc recomanacions per tenir presents:

Menys càrdio i més múscul

El més urgent a l'hora de perdre pes és fer una vida sana. Si és el cas, s'han de canviar els hàbits i millorar l'alimentació i prendre's seriosament fer exercici físic. El tipus d'activitat és important per veure's bé físicament, que és el que tota persona vol. Per exemple, fer abdominals o pesos és una bona opció per guanyar massa muscular i lluir bon cos.

Una alimentació més encertada

S'ha d'optar per una alimentació no processada. Un consell? Substituir les postres per fruita. Aquest petit gest pot significar un gran canvi pel que fa a la suma total de calories.

Aigua o refrescos 'zero'

Dins del dèficit calòric necessari a l'hora de plantejar una dieta, té una especial importància la beguda. Acompanyant els àpats amb aigua i canviant les cervesetes per begudes de zero calories ja s'aconsegueix perdre uns quants quilets.

Oblidar-se del sucre

El sucre s'hauria d'eliminar en bona part. Per exemple, substituir-lo per altres substàncies dolces en el cafè o te, o bé prendre-s'ho sense res. La salut ho agraeix i s'eviten malalties associades amb l'obesitat.

Pujar per les escales

Canviar petits hàbits diaris contribueix a perdre pes. Prescindir dels ascensors i pujar i baixar sempre per les escales és un exemple. És una bon manera d'anar restant calories diàriament. I és que, a part d'anar al gimnàs, cal convertir l'activitat del dia a dia en el propi gimnàs.