Consumir fruita seca de forma regular engreixa?

Menjar fruita seca regularment no engreixa. En absolut. És un mite que s'ha estès i que fins i tot ha fet que una part de la població s'abstingui de menjar fruita seca per por de guanyar pes. El seu elevat contingut en greix és el responsable d'aquest mite. Una ració d'uns 30 grams de fruita seca sense estar fregida, sense sal i sense sucre afegits, aporta entre 160 i 180 quilocalories.

La fruita seca es caracteritza per presentar un elevada aportació de proteïnes, i és, juntament amb els llegums, una font de nutrients i una alternativa molt interessant per a les proteïnes animals d'una dieta omnívora, que menja de tot.

Les dietes riques en fruita seca no s'associen amb l'augment de pes corporal. És cert que, com diria qualsevol dietista o nutricionista, és un grup d'aliments molt energètics, però no contribueixen al fet que les persones que en mengen guanyin pes, si ho fan amb les quantitats recomanades i dins d'un patró d'alimentació saludable.

Cal deixar clar que quan es fa referència a la importància de consumir fruita seca, no vol dir en cap cas que siguin amb sal, xocolata, sucre o mel, sinó ametlles, avellanes, nous, anacards... al natural.