L'associació d'afectats per HPN celebra deu anys amb un sopar benèfic

L'Associació Hemoglobinúria Paroxística Nocturna (HPN) acull les famílies afectades per aquesta malaltia crònica, que provoca discapacitat. Aquesta malaltia està catalogada com a rara, ja que hi ha poques persones que la pateixen, i per tant són molt difícils de fer-se visibles a la societat.

HPN va néixer l'any 2008 fruit de la iniciativa d'una família afectada, amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats de les persones que pateixen la malaltia i millorar la seva qualitat de vida. Des que es va constituir fins ara, és a dir al cap de deu anys, el nombre de persones que s'hi han sumat ha anat creixent i s'ha pogut anar donant visibilitat a les persones que viuen dia a dia amb aquesta malaltia.

A part d'oferir suport individualitzat, l'associació es converteix en un punt de trobada per compartir experiències amb les persones que estan vivint la mateixa situació, a més de construir una xarxa de solidaritat.

Per commemorar el desè aniversari, fa vuit dies es va fer un sopar benèfic a Barcelona obert a tothom que va voler-hi participar i donar-hi suport. En l'acte es va fer un repàs de les activitats, accions i projectes que s'han dut a terme al llarg d'aquests deu anys, i agraïments a diversos metges.