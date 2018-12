Llepar el xumet d'un nadó per netejar-lo quan cau a terra pot prevenir al·lèrgies i asma

Llepar el xumet del nostre nadó per netejar-lo quan ha caigut a ter-ra és un costum de moltes mares i pares que d'altres no farien mai perquè ho consideren antihigiènic. Una nova investigació, però, ha revelat que podria ser beneficiós per a la salut del nadó ja que pot ajudar a prevenir al·lèrgies i asma.

Un estudi de l'Henry Ford Health System, a Detroit (EUA), ha revelat que els nadons que els seus pares tenien el costum de llepar el xumet per netejar-lo tenien un nivell més baix d'anticossos que estan relacionats amb el desenvolupament d'al·lèrgies i asma. Els investigadors ho expliquen perquè els pares poden estar transmetent bacteris orals saludables de la seva saliva que afectaran el desenvolupament primerenc del sistema immunològic dels seus fills. «Encara que no podem dir que hi hagi una relació de causa i efecte, sí que podem afirmar que els microbis als quals s'exposa un nen en una etapa primerenca de la vida afectaran el desenvolupament del seu sistema immunològic», ha explicat Eliane Abou-Jaoude, al·lergòloga i autora principal de l'estudi.

«De les nostres dades, podem dir que els nens que han portat xumets i que els seus pares tenien costum de netejar-lo posant-se'l a la boca quan queia a terra, tenien nivells més baixos d'IgE entre els 10 i els 18 mesos», ha dit.

S'indica que l'estudi retrospectiu és el primer d'aquest tipus als Estats Units, centrat a avaluar l'associació entre els mètodes de neteja del xumet i l'anticòs immunoglobulina E o IgE. L'IgE està vinculada al desenvolupament d'al·lèrgies i asma. Les troballes són compatibles amb les d'un estudi suec del 2013, que va informar d'una associació entre els pares que llepen el xumet del seu nadó i un risc reduït de desenvolupar al·lèrgia.

En l'estudi de l'Henry Ford hi van participar 128 mares a les quals es va preguntar com netejaven el xumet del seu nadó: esterilitzant-lo en aigua bullint o al rentavaixelles, netejant-lo amb aigua i sabó o llepant-lo. Entre els tres mètodes, 30 mares els esterilitzaven, 53 el netejaven amb aigua i sabó i 9 el llepaven.