La llum blava de les pantalles altera el son

Les pantalles digitals s'han anat introduint cada cop més a la vida diària. Aquest nou paradigma suposa un canvi important en les demandes visuals dels usuaris i incideix al seu sistema visual. El sistema visual utilitza una franja de l'espectre electromagnètic específica, la llum blava, per sincronitzar l'anomenat ritme circadiari, que és el nostre rellotge biològic. Aquest se sosté a partir de la rotació de la Terra i les hores de sol. Molts ritmes biològics del cos es regulen a partir de la llum i la foscor.

La retina de l'ull té unes neurones sensibles a la llum blava que connecten amb el rellotge biològic intern situat al cervell. Així, quan l'ull percep la franja de llum blava de la llum solar, el cervell rep ordres per regular els ritmes de la vigília i del son. Ara bé, l'ús de pantalles digitals fa que la llum artificial que es rep a hores nocturnes activi el ritme circadiari igual que ho fa la llum solar, cosa que pot alterar la nostra salut en general. Això passa quan les pantalles són de tipus led, ja que emeten intensament en aquesta franja de la llum blava.

La majoria d'investigacions apunten que només a altes hores de la nit es produeix una alteració important del ritme de vigília i del son. Pot afectar l'atenció, l'humor i, fins i tot, provocar malalties, perquè s'alteren moltes funcions endocrines del cos.

De dia, ajuda a la concentració

Al contrari que a la nit, durant el dia la llum blava emesa per dispositius led activa funcions de l'atenció, la concentració i, fins i tot, del rendiment de treball.

Si s'ha d'estar treballant davant una pantalla led fins a la matinada, es pot equilibrar el ritme circadiari descansant la mirada durant cert temps en una habitació a les fosques o amb llum càlida incandescent o halògena.

Actualment, es comercialitzen filtres selectius per a l'emissió de la llum blava de les pantalles led d'ordinador i que no impliquen cap alteració visible a l'aspecte de les lents de qualsevol ullera. Però no es recomana utilitzar lents que filtrin la llum blava tot el dia. Els filtres d'absorció de llum blava en vidres oftàlmics també poden ser una bona eina, per exemple, per a treballadors que fan servir pantalles de nit.

Les recomanacions per disminuir els efectes de la llum blava són evitar pantalles tipus led amb aquesta llum, situar el contrast de la pantalla entre el 50% i el 60%, posar el dispositiu a uns 50-60 cm dels ulls, limitar el temps d'exposició, i controlar el contingut (les imatges tenen menys llum blava que el text).