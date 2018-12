Les proteïnes són necessàries per tenir una bona qualitat de vida

Les proteïnes són popularment conegudes per mantenir teixits corporals com els músculs. Quan s'arriba a determinada edat els músculs juguen un paper important a l'hora d'abordar el cansament o la fatiga en els adults. Les proteïnes hi tenen un paper clau, ja que són el segon component més abundant després de l'aigua.

Trobem proteïnes de qualitat en la carn, el peix, els ous i els làctics. Així mateix, alguns aliments d'origen vegetal, com per exemple els llegums, la fruita seca o els cereals, també aporten proteïnes. Encara que el valor biològic d'aquestes proteïnes és inferior a les d'origen animal, les podem combinar. Per exemple, si combinem llegums amb cereals es poden obtenir proteïnes de qualitat similar a les d'origen animal.

Prendre proteïnes d'alta qualitat que continguin aquests aminoàcids essencials és important per mantenir els músculs, combinant-ho amb fer una vida activa i una dieta variada.

Les proteïnes són el segon component, en volum, del cos humà. Aproximadament estem parlant d'un 18 %, només darrere de l'aigua. L'aigua és aproximadament un 60 % del volum corporal. Les proteïnes són popularment conegudes per mantenir teixits corporals com els músculs. No obstant això, també realitzen altres funcions destacades com la formació d'estructures, el col·lagen de la pell o treballar com a neurotransmissors.