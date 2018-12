Tractament sense obrir el crani

Els desordres de moviments, com el tremolor essencial i el Parkinson, poden ser derivats a cirurgians cerebrals que fan un tall al crani per fer estimulació cerebral profunda. Però, s'imaginen poder fer un tractament sense que t'hagin d'obrir al crani?

Hi ha centres que aposten per aquesta tècnica poc invasiva, com Barcelona-Parkinson, que ja fa tres anys que la practica amb resultats excel·lents. Es tracta d'un sistema d'ultrasons focalitzats guiats per ressonància magnètica. Uns ultrasons que travessen el cervell sense la necessitat d'incisions.

La combinació d'imatges de ressonància magnètica contínues i les ones sonores acústiques (ultrasons) focalitzades ofereix la capacitat de proporcionar tractaments amb precisió mil·limètrica en l'objectiu previst sense causar cap dany al teixit circumdant que no es desitja tractar.

Aquest tractament permet aturar la transmissió indeguda dels senyals elèctrics que produeixen els tremolors i fer-los desaparèixer. Tant pot ser utilitzat per combatre trastorns dels moviment com el Parkinson, com pel dolor neuropàtic, o també el tremolor essencial. En el cas de la malaltia de Parkinson no és una cura definitiva, només s'aconsegueix millorar la qualitat de vida en eliminar els tremolors a la persona que n'està afectada.

Avantatges del tractament

Ràpida recuperació. Es tracta d'un únic tractament, no invasiu, que suposa per als pacients una ràpida recuperació i la possibilitat de tornar a les activitats de la seva vida quotidiana l'endemà mateix de la intervenció.

Reducció de riscos. Comparat amb la radiofreqüència o l'estimulació cerebral profunda, els ultrasons focalitzats redueixen el risc d'infecció postoperatòria i de lesions en àrees no desitjades.

Tractament guiat per ressonància magnètica. Gràcies al fet que és una tècnica guiada per ressonància magnètica, és segura i minimitza els efectes secundaris per lesió a estructures que no es volen danyar.

No invasiu. Com que és una tècnica no invasiva, els ultrasons focalitzats poden ser una opció per a pacients amb tremolor essencial fàrmaco-resistents o pacients d'edat avançada que no són candidats a cirurgia convencional.

Cessament immediat del tremolor. Els ultrasons focalitzats ofereixen una resolució ràpida dels símptomes. El tremolor desapareix durant el mateix tractament o intervenció.

Sense radiació. A diferència del tractament amb radiocirurgia estereotàctica, els ultrasons focalitzats no utilitzen radiació ionitzant, i s'eviten així els efectes secundaris de l'exposició a radiació.