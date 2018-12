Les úlceres per pressió són un problema de salut pública i una complicació

Prop d'un centenar de professionals de la salut de l'Anoia van participar la setmana passada en una jornada organitzada pel Consorci Sanitari de l'Anoia. Es va fer a l'Hospital d'Igualada i va servir per conèixer les noves tendències sobre el tractament de les úlceres per pressió (UPP), un problema de salut pública que afecta notablement el deteriorament i la qualitat de vida tant del pacient com de la seva família.

Es va debatre sobre la necessitat de coordinar el treball multidisciplinari, i donar rellevància a la implementació de protocols i registres de seguiment. Es va tractar sobre la importància de la seguretat del pacient i de la qualitat assistencial, la prevenció des de l'àmbit sociosanitari i domiciliari, i l'evolució en la història en el tractament de les UPP.

Què són les úlceres per pressió?

Una UPP és una lesió localitzada a la pell i/o al teixit subjacent, generalment sobre una prominència òssia. La seva aparició està associada a factors de risc com pressió o fricció, humitat, estat de la pell, estat nutricional...

Per evitar-les cal identificar el pacient amb risc de desenvolupar UPP, mantenir la integritat de la pell i proporcionar educació sanitària al pacient i a la família.