Les visites a atenció primària per la grip es quadrupliquen en el cas de les embarassades

Un estudi del grup de recerca en Epidemiologia i Salut Pública de Vall d'Hebron Institut de Recerca confirma les complicacions que comporta la grip en les dones embarassades. Els resultats de l'estudi mostren que el nombre de visites a atenció primària es multiplica per quatre en les dones gestants per problemes cardíacs o respiratoris derivats de la grip respecte al mateix període de l'any passat, quan no estaven embarassades. El nombre d'hospitalitzacions es multiplica entre quatre i set, depenent del trimestre de l'embaràs. La doctora Magda Campins, que ha liderat l'estudi, subratlla la importància de la vacunació contra la grip entre les dones embarassades. La investigació s'ha basat en una mostra de més de 200.000 embarassades de Catalunya entre el 2008 i el 2013.

Risc de complicacions

Durant l'embaràs es produeixen una sèrie de canvis fisiològics, com l'augment de la freqüència cardíaca, la disminució de la capacitat pulmonar i una immunodeficiència relacionada amb les alteracions hormonals. Si la dona contrau la grip quan està embarassada, el risc de complicacions com la pneumònia bacteriana (per pneumococ) o vírica (virus de la grip) és més alt. D'altra banda, també poden aparèixer complicacions cardiovasculars derivades de trastorns hemodinàmics, especialment en el tercer trimestre de la gestació.

«La major probabilitat de consultar a atenció primària es van donar sobretot durant el primer i el segon trimestre de gestació i en aquelles dones que presentaven comorbiditats, com són diabetis gestacional, asma, malalties cardíaques o respiratòries cròniques», assenyala Campins, cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron i cap del grup de recerca en Epidemiologia i Salut Pública. En el cas de les hospitalitzacions, és durant el tercer trimestre quan hi ha més risc, i també està relacionat amb la presència de comorbiditats. Entre la població immigrant, el nombre de visites a atenció primària va ser inferior al de la població autòctona, i la xifra d'hospitalitzacions, molt similar.

Durant la pandèmia de grip A (H1N1) de l'any 2009, ja es va veure que el risc de complicacions i d'hospitalitzacions de les embarassades era superior al de la població general i que s'assimilava al de la població tradicionalment considerada de risc (persones d'edat avançada, amb problemes cardíacs, immunodeficients). «Per aquest motiu, des del 2007 es recomana la vacunació antigripal a les dones gestants en qualsevol moment de l'embaràs sempre que coincideixi amb la temporada gripal», destaca Campins.

Cobertura de vacunació baixa

La cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron assenyala que si bé la recomanació a les embarassades de vacunar-se durant la temporada de grip és «ferma», les cobertures vacunals se situen al voltant del 20% entre aquest col·lectiu. De fet, fa poc encara eren més baixes. En la campanya passada de vacunació de la grip, quan el departament de Salut va posar el focus en les dones embarassades, es va passar del 5 al 22,7% de vacunades.

Magda Campins atribueix aquesta taxa al fet que potser encara «no hi ha prou conscienciació» entre els professionals que estan en contacte amb les embarassades que la grip pot tenir complicacions per a la gestant, més que els motius siguin els «temors» respecte a una vacuna que ha estat «molt qüestionada», sobretot per la falta d'«efectivitat».

La doctora puntualitza que l''fectivitat de la vacuna se situa en el 40%, dependent de la temporada, i que l'efectivitat per evitar complicacions pot arribar al 60%. «Ens hem de quedar amb aquest missatge. La vacuna de la grip pot no protegir-nos de la malaltia, però pot evitar complicacions. I és l'única mesura preventiva d'atenció primària que tenim en aquests moments», ha afirmat. A més, no només pot prevenir complicacions en l'embarassada, sinó que també protegeix el nadó fins als primers sis mesos de vida gràcies al pas transplacentari d'anticossos materns. Hi ha estudis que alerten que la grip també pot tenir complicacions per al fetus.

En la temporada passada de la grip, es van registrar 1.306 hospitalitzacions per complicacions de la grip, set de les quals eren de dones embarassades. La malaltia va provocar 175 defuncions.

El projecte pilot DRIVE

Investigadors dels grups de recerca de Medicina Preventiva i Epidemiologia i de Microbiologia del VHIR participen en un estudi europeu multicèntric per avaluar l'efectivitat de les vacunes antigripals. L'Organització Mundial de la Salut i l'Agència Europea del Medicament pretenen estandarditzar la metodologia per avaluar l'efectivitat de les vacunes antigripals de diferents marques comercials, i per això els investigadors que hi participen són grups independents, no lligats a la indústria farmacèutica.

Vall d'Hebron és l'únic centre català que participa en aquest projecte, que a escala estatal està coordinat per FISABIO (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana).