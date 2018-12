El Clínic aplica una tècnica pionera d'extracció de tumors del ronyó per evitar la diàlisi en casos difícils

L'Hospital Clínic de Barcelona ha operat dos pacients amb una tècnica pionera a Europa d'extracció de tumors del ronyó. L'objectiu és minimitzar els danys al ronyó durant l'operació per evitar que pacients amb tumors difícils o funcions renals limitades hagin d'acabar a diàlisi. "Des de fa anys intentem extirpar el tumor sense necessitat de treure tot el ronyó. Però en pacients amb una funció renal molt limitada, si no cuidem molt la viabilitat del ronyó, els enviaríem a diàlisi. La novetat consisteix a obturar l'artèria renal, fet que acabaria 'matant' el ronyó, però a través d'aquesta artèria introduïm uns líquids freds que preserven la viabilitat de l'òrgan metre n'extirpem el tumor", ha explicat el cap del Servei d'Urologia de l'Hospital Clínic, el doctor Antonio Alcaraz. El Clínic ha importat aquesta tècnica de metges xinesos, que han operat una dotzena de pacients.

En les nefrectomies (extirpació del ronyó) parcial, només s'extreu el tumor o el teixit malalt i s'intenta evitar l'extracció del major teixit sa possible. Més del 90% de les nefrectomies es realitzen mitjançant tècnica laparoscòpica, que és mínimament invasiva.

La nova tècnica va més enllà. S'introdueix un catèter a través de l'artèria femoral per taponar l'artèria del ronyó amb un globus i s'injecta una solució (sèrum) freda que permetrà que l'òrgan no pateixi danys, poder treballar-hi més temps i extreure el tumor d'una manera més eficient.

Ara s'ha d'aturar la funció del ronyó mitjançant la introducció d'una pinça per evitar-hi l'entrada de sang, per poder treballar en l'extracció del tumor. Això provoca que hi hagi menys temps per treballar-hi i augmenta el risc de danyar el ronyó de forma irreversible durant el procés, sobretot en els pacients que tenen una funció renal ja molt limitada.

Supervivència alta

Segons ha explicat Alcaraz, la supervivència del càncer de ronyó se situa entre el 70 i el 80%. La majoria dels tumors són localitzats i sense haver desenvolupat metàstasi inicial i en aquests casos la supervivència pot arribar al 95%. "Si oncològicament som molt bons tractant el tumor, és una pena que enviem el pacient a diàlisi i precisament és el que volem evitar aquesta tècnica", ha subratllat Alcaraz, que ha aplicat i liderat la nova tècnica al Clínic juntament amb el doctor Raúl Martos, també del servei d'Urologia. .

L'Hospital Clínic practica més de cent operacions cada any de càncer de ronyó i calculen que un 10% dels pacients es podran beneficiar d'aquesta tècnica. De moment ja tenen programada la tercera operació, el gener. L'única experiència mundial que hi havia fins ara d'aquesta cirurgia era d'un hospital xinès, amb el qual el Clínic ha estat en contacte.

Dos pacients operats que han evitat la diàlisi

Els dos pacients, que tenien tumors renals complexos i funcions renals limitades, es troben bé després de l'operació. "Pràcticament els hem mantingut la mateixa funció renal i no han entrat a diàlisi", ha destacat el cap del Servei d'Urologia.

Un d'aquests pacients és Lluís Ocaña, que van operar el 5 de novembre. "Estic una mica fluix, però em trobo de conya", ha subratllat Ocaña davant dels periodistes. "Camino, condueixo i només he de mantenir les precaucions habituals en el que menjo i el que bec, com no passar-me amb la sal i els gasos i no beure alcohol. Això sí, m'han tret el tabac", ha afegit.

Ocaña ha recordat quan li van diagnosticar el càncer: "El metge em va dir que tenia dues notícies, una de dolenta i una de bona: que tenia un tumor, però que era operable". "Vaig dir molt clar al doctor de Granollers que no tenia cap ganes de fer diàlisi i que em deixessin 'tombadet'. Però això suposo que ho pensem tots, que si no ens valem, preferim no ser-hi. I després quan t'hi veus, dius, 'Si puc viure quatre dies més, m'hi apunto", ha exclamat. De moment, però, no ha hagut de fer diàlisi: "Millor, clar".

Seguiment d'operacions en directe i 3D a la trobada amb els millors experts

La presentació d'aquesta nova tècnica s'ha fet en el marc de l'Urofòrum, organitzat per l'Hospital Clínic i que reuneix aquest dijous i divendres els millors especialistes del món en urologia. La trobada, al Paraninf de la Facultat de Medicina i Ciències Mèdiques de la Universitat de Barcelona (UB), reuneix prop de 300 professionals.

L'edició d'enguany, la quarta, compta amb cinc sessions d'operacions en directe, en què hi ha dues intervencions simultànies que mostren diferents enfocaments per a un mateix abordatge. Els participants les poden seguir amb ulleres 3D i poden interactuar amb els cirurgians que estan practicant l'operació. En acabar cada cirurgia hi ha un debat amb dos experts i el públic.