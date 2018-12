Mig milió de joves catalans tenen a miopia

La miopia afecta mig milió de joves a Catalunya actualment. Així ho destaca el Col·legi Oficial d'Òptics i Òptiques Optometristes de Catalunya (COOOC), que adverteix que una de les causes de l'increment de miops es troba en el canvi dels hàbits de vida, ja que actualment destinem gran part de la jornada a activitats a l'interior, davant de pantalles i fem un ús molt intensiu de visió propera. Amb l'objectiu de conscienciar sobre la miopia i els seus perills, el Col·legi d'Òptics ha organitzat una cursa exclusivament per a persones miops. L'han batejada com la Miopmilla i se celebrarà el proper 20 de gener, juntament amb la cursa de Sant Antoni de Barcelona.

El president del COOOC, Alfons Bielsa, alerta que "segueix existint un gran desconeixement sobre com cuidar la salut visual. "D'aquest mig milió de joves, en vuit de cada deu casos van ser ells mateixos els que van detectar l'existència d'un problema quan intentaven llegir cartells al carrer o la pissarra a classe", assenyala.

El Col·legi d'Òptics subratlla que, tot i que la miopia no està considerada com una malaltia, sinó com un defecte refractiu, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) la considera una "pandèmia". "Cal informar els ciutadans que un ull de més de 5 diòptries de miopia es considera un ull patològic que, a la llarga, pot patir importants problemes visuals. Per exemple, una persona amb més de 7 diòptries multiplica per 44,2 les possibilitats de patir un despreniment de retina i per 126,6 les d'una maculopatia miòpica", explica Bielsa.

El COOOC exposa que a principis del segle XX el 56% de la societat espanyola era analfabeta i les seves necessitats de visió propera eren escasses (es treballava al camp i un percentatge reduït de la població sabia llegir o escriure), a diferència d'ara, quan s'utilitzen de forma molt intensiva ordinadors i mòbils. La campanya Visió i Pantalles, impulsada pel COOOC al 2014, va indicar que el 70% de la població pateix la Síndrome Visual Informàtica (VPC) per l'ús excessiu de pantalles. En la campanya, es va constatar que, de mitjana, els menors de 30 anys passen 10,5 hores diàries davant de pantalles. Les persones d'entre 30 i 60 anys, 9.

Segons el col·legi, les noves generacions, com la dels mil·lennista, són més miops i des de més joves. Bielsa destaca que l'estudi 'L'estat de la salut visual infantil a Espanya', de l'associació Visió i Vida, mostra que els 'millennials' presenten abans de fer els 18 anys mitja diòptria més de mitjana que els universitaris, fet que "indica que quan completin aquesta etapa d'estudis superiors, molts hauran sobrepassat la barrera de les 6 diòptries". "No podem seguir sense actuar davant aquesta amenaça. Estem davant d'una de les generacions amb l'esperança de vida més llarga de la història, la qualitat de vida en la seva última etapa pot ser de molt mala qualitat a causa dels seus problemes visuals, suposant no només un alt cost per a ells, sinó també per a l'estat", alerta el president del COOOC.



Una revisió a l'òptica per participar a la cursa



És per això que el Col·legi d'Òptics Optometristes vol començar l'any amb un projecte que doni visibilitat a l'abast de la miopia. Es tracta de la Miopmilla, que, segons el COOOC, és la primera cursa del món destinada a conscienciar sobre la necessitat d'oferir els recursos necessaris per frenar aquest trastorn visual. La cursa tindrà una distància d'una milla (1.609 metres). "El més interessant d'aquesta cursa és que, per participar-hi, és imprescindible acudir a una de les òptiques participants a la campanya, revisar-se la visió i obtenir el document acreditatiu de la miopia", explica el vicepresident del COOOC, Lluís Bielsa. L'objectiu és reduir el nombre de persones que no tenen una cura adequada de la visió. Segons el Llibre Blanc de la Visió 2018 de Visió i Vida, dues de cada deu persones no s'han revisat mai la vista i el 25% no ho fa des de fa més de dos anys.

Per a cada corredor inscrit, el COOOC donarà 10 euros a la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT-UPC) per a la posada en marxa d'un estudi sobre aquest trastorn. El COOOC espera que aquesta activitat permeti als ciutadans tenir més informació sobre què és i com es pot prevenir o controlar el desenvolupament d'aquest defecte refractiu. El col·legi també vol explicar que hi ha mètodes de predicció del desenvolupament d'un ull miop, com el del Brien Holden Institute, que compta amb un model segons el qual un infant de 6 anys amb -0,5 diòptries pot arribar a les -4.96 diòptries als 17 anys. Si hagués utilitzat algun sistema de control de miopia podria haver reduït l'increment en un 49%.