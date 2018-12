Això és el que has de menjar segons la Generalitat per tenir una bona salut

Menjar més fruites i hortalisses, llegums, fruita seca i portar una vida activa i social; prioritzar el consum d'aigua, els aliments integrals, l'oli d'oliva verge extra i els aliments de temporada i proximitat; reduir la sal, els sucres, la carn vermella i processada i els aliments ultraprocessats.

Aquestes són les dotze recomanacions de la nova guia de l'alimentació saludable de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que inclou receptes i trucs per poder integrar de manera senzilla aquests canvis. Els responsables de la guia han volgut donar una eina complementària a la clàssica piràmide dels aliments, amb consells «concrets» i «pràctics». La guia també pretén promoure una alimentació respectuosa amb el medi ambient, amb indicacions com comprar a granel o en envasos reciclables i evitar el malbaratament alimentari.

La guia «Petits canvis per menjar millor» vol passar d'una visió ideal de l'alimentació saludable a una de concreta a través d'una sèrie de consells clars i pràctics. «Són petits canvis, possibles, que milloraran molt la salut», ha destacat la subdirectora general de Promoció de la Salut de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), Carmen Cabezas, que també ha posat èmfasi en la importància de «gaudir menjant sa». En la presentació de la guia, els responsables de Salut Pública han subratllat en que ens trobem en un entorn «enormement saludable» i que tenim una «gran accessibilitat en qualitat, quantitat i preu» a aliments rics per a la nostra dieta en comparació amb altres països.

Els responsables de Salut Pública han volgut crear material complementari a les guies alimentàries prèvies, com són les piràmides dels aliments. «La piràmide continua sent vàlida, no ens n'hem desdit ni està desfasada, però hi volíem introduir petits matisos i, per fer-ho, hem apostat per crear una nova eina que ofereixi missatges concrets», han ressaltat. Un d'aquests matisos, per exemple, era subratllar la importància de reduir els aliments ultraprocessats, amb «una llarga llista d'ingredients» i «poca o gens matèria primera bàsica».

Les dotze recomanacions de la guia s'estructuren en tres grans pilars: aquells aliments que hem de menjar més; els que s'han potenciar per davant d'altres (per exemple, els cereals i els aliments integrals per davant dels refinats) i aquells el consum dels quals hem de reduir com més millor. La guia explica per què és important introduir aquests canvis; fa recomanacions de consum perquè sigui més fàcil integrar-los, proposa receptes i, finalment, dona consells per tenir cura de l'entorn.



Només un 13,5% de la població menja cinc racions de fruita i verdura al dia

Per exemple, la primera de les recomanacions és menjar més fruites i hortalisses, perquè «incloure-les diàriament i en les quantitat recomanades redueix el risc de patir malalties cardiovasculars, restrenyiment, obesitat i alguns tipus de càncer, entre altres», informen a la guia. Tot i que la indicació de menjar-ne cinc racions al dia, tres de fruites i dues d'hortalisses, fa temps que es dona, només un 13,5% de la població adulta la compleix, segons dades del 2017 (11,9% el 2011; 11,5% el 2014).

Alguns dels consells que dona la guia per menjar-ne més són, entre altres, tenir un bol de fruites fresques a la taula, al marbre de la cuina o a qualsevol altre lloc visible i d'accés fàcil; afegir fruites a les amanides o planificar els menús i la compra per garantir la presència d'hortalisses i fruites en cada àpat principal. «Si de postres mengem fruita i incorporem hortalisses al primer plat i al segon, podem aconseguir menjar aquestes cinc peces diàries», ha assenyalat Cabezas, acompanyada per la dietista-nutricionista de l'ASPCAT Gemma Salvador.



Comprar productes de proximitat i de temporada i a granel

La guia també vol promoure hàbits d'alimentació sostenible i respectuosos amb el medi ambient. Entre les recomanacions que recull, comprar productes de temporada i de proximitat; triar-los a granel o en envasos reciclables, biodegradables o fabricats amb materials reciclats i evitar el malbaratament d'aliments. «És millor omplir-se el plat amb una ració justa i després repetir, perquè no quedin sobres. Se solen conservar els aliments que sobren a les olles, però no als plats», han recordat.

La guia es pot consultar a través de la web «Canal Salut» i també de la pàgina de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Se n'imprimiran alguns exemplars que es repartiran a les escoles i als centres d'atenció primària.



La meitat dels adults tenen excés de pes

El secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha destacat que aquesta guia vol ser una «eina més» per lluitar contra el «problema central» de l'excés de pes i l'obesitat. Salvador ha afirmat en aquest sentit que la guia no és un «bolet» sinó que «forma part» d'un conjunt d'estratègies per millorar la salut.

El 49,3% de la població adulta té excés de pes (dada del 2017) i aquesta és una prevalença que fa anys que es manté estancada a Catalunya (49,5% el 2011; 48,1% el 2014). Un de cada tres infants també té excés de pes. El 34,5% de la població adulta té sobrepès i el 14,9% obesitat, segons l'Enquesta de Salut de Catalunya del 2017.