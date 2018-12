El 12% de les persones amb VIH desconeixen que s'han infectat

Sida

El 12% de les persones amb VIH encara desconeixen que s'han infectat i el 44% dels nous diagnosticats complien criteris d'identificació tardana. A Catalunya, s'estima que 31.334 persones viuen amb el VIH. Durant el 2017, el nombre provisional de nous diagnòstics va ser de 578, una xifra inferior a la dels anys anteriors. La reducció en el nombre de nous diagnòstics del VIH s'atribueix en part a un retard en la declaració, però també reflecteix l'efecte de la disminució de la transmissibilitat poblacional a causa de la incorporació dels tractaments universals el 2015. Més de 130 entitats s'han sumat a un manifest en el marc d'una campanya de Salut Pública que encoratja la societat a participar en una resposta conjunta i positiva per fer front al VIH i superar obstacles com la serofòbia.

La taxa d'incidència actual de la infecció és de 8,1 casos per cada 100.000 habitants. Els homes representen el 86% del total de casos, amb una taxa de 14,5 casos per 100.000 habitants, i les dones presenten una taxa de 2,9 casos per 100.000 habitants. La mitjana d'edat de les persones que viuen amb el virus de la immunodeficiència humana és de 36 anys.

Segons dades del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya (CEEISCAT), pel que fa a la principal via de transmissió, cinc de cada deu diagnòstics van ser d'homes que tenen sexe amb altres homes (54%) i gairebé tres de cada deu (27%) van ser d'homes i dones heterosexuals.

Un total de 132 entitats públiques i privades s'han sumat al manifest que ha promogut l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) amb motiu del 31è Dia Mundial de la Sida. Amb el títol «L'esforç conjunt cap a una resposta positiva», l'escrit aposta per fomentar i mantenir el respecte i la no discriminació de les persones que viuen amb el VIH/sida.

L'efemèride serveix perquè persones i institucions de tot el món uneixin esforços per fomentar la conscienciació en relació amb el VIH/sida i mostrar solidaritat internacional. Aquest esdeveniment brinda a tots els participants, tant públics com privats, una de les oportunitats més clares per donar a conèixer la situació i impulsar avenços pel que fa a la prevenció i el tractament de la infecció en els països amb més prevalença i també de la resta del món.

La desinformació condueix a la discriminació, a l'empitjorament de la salut pròpia i la dels altres i a un empobriment com a societat. El dret a viure en un entorn lliure, inclusiu i sense VIH està acompanyat del deure de treballar per aconseguir-ho. Un dels objectius és eliminar obstacles com la serofòbia.

La resposta al VIH a Catalunya

A Catalunya es treballa per garantir una atenció de la salut universal i equitativa, també en el cas del VIH, que incorpora la perspectiva de gènere, la promoció de la recerca i la innovació. En aquest sentit, destaquen la creació del Programa de Prevenció, Control i Atenció al VIH, les infeccions de transmissió sexual (ITS) i les Hepatitis Víriques, i el desplegament del Pla d'Acció enfront del VIH i les altres ITS 2016-2020, ambdós aprovats per acord de Govern.

Els objectius programats són millorar el monitoratge i l'avaluació i establir innovacions en la recerca; reduir la incidència i el retard diagnòstic; millorar l'atenció integral i la qualitat de vida de les persones afectades i promoure una resposta social constructiva fomentant la inclusió social, i fer front a l'estigma.

El desplegament d'estratègies que permeten el seguiment de l'evolució, la promoció de l'educació per a la salut, la prevenció de l'aparició de nous casos, la seva detecció i tractament precoç són presents a Catalunya, amb especial èmfasi a les que faciliten que totes les persones puguin conèixer el seu estat serològic, fet que permetrà el ràpid accés als tractaments i una disminució dràstica de la possibilitat de transmissió.