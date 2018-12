Assistència opta per postals amb valors i fetes amb el cor

Cada any, les empreses que formen part d'Assistència Sanitària fan una selecció entre organitzacions humanitàries o amb enfocament social que s'ocupin de fer el disseny, producció i manipulació de les tradicionals nadales per felicitar les festes i l'any nou. Amb l'objectiu de materialitzar aquesta col·laboració, enguany s'ha comptat amb l'ajuda del centre ocupacional El Trencadís, gestionat per la cooperativa Grupdem.

Inaugurat el 2008, El Trencadís treballa per la inclusió de persones amb discapacitat i altres col·lectius en risc d'exclusió. Per aquest motiu, disposa d'un servei de teràpia ocupacional i un altre d'inserció que són dirigits per un equip d'educadors, treballadores socials i psicòlegs que elaboren un programa d'atenció individualitzada per a cada usuari. El desenvolupament equilibrat de les activitats significa una millora en la qualitat de vida de les persones usuàries del centre i el reconeixement dels drets i capacitats com a col·lectiu.

En anys anteriors, sempre amb el requisit que es tracti d'iniciatives de caire social o humanitari sense ànim de lucre, Assistència Sanitària ha col·laborat amb organitzacions com ara Ariadna, NPH, Fundació Finestrelles, Fundació Privada Gaspar de Portolà, Fundació Estimia i Càritas.



Compromís amb l'acció social

Com a projecte sorgit de la col·laboració i la solidaritat inherents a l'esperit cooperativista, des dels seus inicis Assistència Sanitària s'adhereix i col·labora desinteressadament amb diverses propostes de responsabilitat social notables que es troben al seu abast, en especial si corresponen a l'àmbit sociosanitari. La responsabilitat del metge és vetllar per la salut de les persones i, ampliant el concepte en tota la seva extensió, destaca la importància del benestar general, on s'inclouen aspectes que afecten directament l'estat de salut. Per tant, com a companyia i com a reflex de l'ofici de metge, Assistència Sanitària assumeix el compromís amb fundacions, ONG i altres entitats del seu entorn.

La Fundació Aura, creada l'any 1989, treballa per la integració laboral de persones amb necessitats especials de suport i busca empreses que, com Assistència Sanitària, incorporin persones que habitualment afronten situacions adverses per accedir al mercat laboral ordinari però que són exemple de valors com la complicitat i la lleialtat. Com les Missions Salesianes i la Fundació Creactiva, també la Fundació Ateneu Sant Roc, des de la proximitat, contribueix a la integració de les persones i a cobrir les necessitats més bàsiques de la població. En concret, té per objectiu afavorir la cohesió social d'un barri de la ciutat de Badalona amb un alt índex de vulnerabilitat i exclusió social. Per posar en relleu els anys de col·laboració, Assistència Sanitària també va fer protagonistes de la postal de Nadal els alumnes del taller de titelles del projecte Aula Oberta de l'Ateneu Sant Roc.

Ja en el terreny més proper a l'àmbit mèdic, la popular campanya Mulla't (impulsada per la Fundació Esclerosi Múltiple), l'Associació de Malalts de Roñó (ADER) i La Marató de TV3 han tingut al llarg de la seva història l'ajuda d'Assistència. I, amb el focus posat en la salut i el benestar dels metges, especialment al final de la seva carrera professional, a través del Montepio de Previsió Social Dr. Lluís Sans Solà i en connexió amb el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, Assistència Sanitària col·labora amb la Fundació Galatea.