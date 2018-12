L'exercici físic, un factor de protecció de recaigudes en càncer de mama

Oncologia

L'Hospital del Mar i la Fundació Claror, amb la col·laboració de la Fundació Amics de l'Hospital del Mar, han posat en marxa un programa per promoure l'exercici físic i els hàbits saludables entre les pacients que han acabat el tractament per càncer de mama. Els objectius específics de l'activitat són reduir la fatiga; ajudar a mantenir el pes i millorar el sistema immunitari i l'estat físic, el de les cicatrius i la pell i prevenir possibles complicacions derivades del tractament, com ara el limfoedema.

El projecte també pretén augmentar la satisfacció amb el cos i l'estat d'ànim de les pacients i obtenir beneficis psicosocials. Fer una vida activa és un factor protector de recaigudes en pacients que han tingut aquesta malaltia i, a més, contribueix a reduir alguns efectes del tractament. La iniciativa ha estat reconeguda com a projecte per a la millora de la qualitat assistencial de l'Hospital del Mar i té una durada inicial d'un any. El programa va començar el setembre passat amb una desena de participants que, durant tres mesos, assistiran de forma gratuïta a classes a les instal·lacions de la Fundació Claror situades al costat de l'Hospital del Mar.

L'activitat física la condueixen dues fisioterapeutes de la fundació, és supervisada per una metgessa especialista en medicina de l'esport i s'adapta a les capacitats i necessitats de cada pacient. Per fer-ho, abans de començar se'ls ha comprovat l'estat físic i, al final del programa, se'ls repetiran les proves. La idea és formar quatre grups, un per trimestre, per arribar al màxim nombre de pacients.



Els beneficis de l'exercici físic

Les assistents a les classes fan diferents tipus d'exercicis per millorar la força, la flexibilitat, la resistència cardiorespiratòria i la mobilitat articular general. Es complementarà el treball amb exercicis de respiració, relaxació i hàbits d'higiene postural. A la vegada, se'ls donarà una sèrie de pautes per quan acabi la participació en el programa.

La coordinadora de la Unitat Funcional de Patologia Mamària de l'Hospital del Mar, la doctora Maria del Mar Vernet, destaca la importància que l'exercici físic té per a aquestes pacients. «Està comprovat que l'exercici físic és un factor de protecció per a elles davant possibles recaigudes», afirma Vernet, que afegeix que el projecte «permetrà millorar la qualitat de l'assistència que reben, veient quines necessitats tenen les pacients més enllà de l'assistència mèdica».

Les classes, que es fan dos cops per setmana, també tenen un component lúdic per facilitar la implicació de les participants. La doctora Marta Coll, de l'Àrea de Benestar i Salut del Claror Marítim, explica que l'exercici físic té «beneficis per a totes les edats, incrementa la producció d'endorfines, millora l'estat d'ànim, el sistema múscul esquelètic, així com la resistència física, i és un factor preventiu de malalties».

«L'impacte de l'exercici físic en el pronòstic del càncer de mama ens obliga, com a professionals, a conscienciar les pacients de la importància de practicar-lo, juntament amb una dieta equilibrada, per evitar l'increment de pes després del diagnòstic», assenyala la doctora Sònia Servitja, adjunta del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital del Mar. Servitja recorda que, des de fa gairebé quatre anys, està en marxa l'estudi PREDICOP, liderat per l'Institut Català d'Oncologia l'Hospitalet i en què participen pràcticament tots els hospitals catalans, que té com a objectiu avaluar quin impacte té una intervenció de control de pes basada en l'exercici i la dieta en la reducció de les recaigudes en dones tractades de càncer de mama.



Factor protector

Segons un estudi presentat recentment pel Grup GEICAM (Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama), prop del 14% dels casos de càncer de mama es podrien evitar amb dieta i exercici. A la vegada, aquest treball apunta que les dones amb vida sedentària tenen un 71% més de risc de desenvolupar aquesta malaltia que aquelles que no tenen una vida activa.

A més, un estudi liderat per investigadors de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques i metges de l'Hospital del Mar va concloure que l'obesitat i el sobrepès multipliquen la possibilitat de patir càncer o una malaltia cardiovascular. En el cas del càncer en dones, l'obesitat multiplica per 12 les possibilitats de desenvolupar la malaltia i el sobrepès provoca un increment de quatre cops més possibilitats de tenir una malaltia oncològica.