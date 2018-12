A l'hivern, s'ha de canviar l'alimentació?

L'hivern no és una excusa per deixar la rutina d'hàbits alimentaris que mantenim la resta de l'any. Cal seguir una dieta sana, variada i equilibrada sempre, independentment de les estacions de l'any.

La ingesta de calories no ha d'augmentar perquè faci fred sinó que convé una ingesta energètica similar durant tot l'any. El nostre metabolisme, en el procés que transforma l'energia i els aliments que consumim en combustible per a pensar, créixer, moure'ns... no canvia a l'hivern, continua sent el mateix.

A l'hivern s'ha de modificar el consum d'alguns aliments? No necessàriament. Sí que és veritat que amb el fred poden venir més de gust plats calents i més concentrats, com ara sopes, cremes, guisats, aliments cuinats al forn... però això no vol dir que s'hagin de deixar de banda altres grups d'aliments.

Dietistes i nutricionistes recomanen triar productes de temporada i adaptar-los a cada estació de l'any, i entre els de temporada d'hivern destaquen el kiwi i la taronja com a font important de vitamina C; i també l'albergínia, la carabassa...

S'ha de variar el consum de carn a l'hivern? La ingesta de carn i el consum de proteïnes a l'hivern no ha de ser de diferent d'altres èpoques de l'any, però sí que pot canviar la preparació, per exemple més cuina al forn.

Cal beure menys aigua o prendre menys líquid?Això mai. Malgrat la baixada de temperatures, és important continuar reposant els líquids que eliminem a través de processos com la suor, l'orina i fins i tot a través de l'aire que exhalem. És normal que amb l'arribada del fred, el cos demani menys aigua que a l'estiu, però cal mantenir els 1,5-2 litres de líquid al dia, bevent aigua i també llet, sopes, infusions, sucs de fruita naturals...

L'alimentació pot prevenir el risc de malalties? Una alimentació de qualitat pot ser de molta ajuda per evitar emmalaltir amb l'arribada del fred, com ara constipar-se. La ingesta de vitamina C, que trobem en aliments com el bròcoli, el pebrot vermell, el kiwi o la taronja, ajuden en la formació del col·lagen, una proteïna estructural que fa d'escut davant de microorganismes externs.

Pel que fa la vitamina D, a l'estiu la rebem també gràcies al sol, però com que a l'hivern hi estem menys exposats és important suplementar-ho amb aliments com ara el rovell de l'ou i el formatge, entre d'altres.