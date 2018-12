Puja el consum de drogues i sobretot de tabac entre els joves de 15 a 17 anys

Evolució del consum

El consum de drogues entre els joves menors d'edat augmenta lleugerament. Així ho mostra l'Enquesta sobre alcohol i altres drogues que s'ha fet a escala de l'Estat espanyol (EDADES) 2017-2018. El consum que més puja entre els menors és el del tabac, ja que el 25,4% dels enquestats n'ha fumat en l'últim any, mentre que el 2015 ho havien fet el 20,6%.

El 60% dels menors ha begut alcohol en l'últim any (58% en l'enquesta anterior) i el 14,3% ha consumit cànnabis (12,6% el 2015), xifra que duplica el percentatge de consumidors d'aquesta substància majors de 45 anys (7,8%). Els hipnosedants, amb recepta o sense, assoleixen l'1,7% de prevalença en aquest grup d'edat, mentre que l'èxtasi i la cocaïna se situen en el 0,6% i l'1,5%, respectivament.

L'enquesta EDADES -elaborada per la Delegació del Govern espanyol del Pla nacional sobre drogues- confirma que les drogues consumides per més percentatge de persones són les legals. El 75,2% dels enquestats entre 15 i 64 anys ha consumit alcohol en l'últim any (77,6% el 2015) i el 40,9% ha fumat tabac (40,2% en l'enquesta anterior). Els hipnosedants, amb o sense recepta, són la tercera substància consumida (11,1% actual per 12% el 2015).

El consum de cànnabis puja lleugerament i passa del 9,5% el 2015 a l'11% actual. La resta de drogues estudiades tenen unes prevalences de consum en l'últim any per sota del 2,5%. El 2,2% dels enquestats havia consumit cocaïna; el 0,6%, èxtasi; el 0,5%, amfetamines; el 0,4%, al·lucinògens; el 0,1%, heroïna i el 0,1% també inhalables volàtils. Pel que fa a les noves substàncies psicoactives, l'1,1% dels espanyols entre 15 i 64 anys diu haver-les provat alguna vegada a la vida.



Més psicofàrmacs en les dones, i més cànnabis i cocaïna en homes

Els hipnosedants i analgèsics opioides són les úniques substàncies el consum de les quals està més estesa entre les dones. El 14,1% de les dones havia consumit hipnosedants davant del 8,1% dels homes i el 7,4%, analgèsics opioides, mentre que en els homes aquest consum se situa en el 5,9%. En el cas del cànnabis, el percentatge d'homes que el consumeix duplica àmpliament el de les dones (15,4% davant del 6,6%) i en el cas de la cocaïna, aquesta diferència fins i tot arriba a triplicar-se (3,4% en els homes i 1% en les dones).

El patró de policonsum continua estant molt estès. Es concentra en homes de 25 a 34 anys i inclou alcohol i cànnabis en el 90% dels casos.



El 2,9% de la població fa un ús compulsiu d'Internet

D'acord amb l'Estratègia 2017-2024 del Pla Nacional sobre Drogues, l'enquesta inclou preguntes relacionades amb les addiccions del comportament, com és l'ús compulsiu d'Internet i la ludopatia. El 2,9% de la població de 15 a 64 anys han fet un ús compulsiu d'Internet, tant el 2015 com el 2017.

El 3,5% de la població de 15 a 64 anys s'ha jugat diners on-line el darrer any. El perfil d'aquests jugadors és el d'un home de 25 a 34 anys, i el joc més practicat són les apostes esportives. El 59,5% de la població de 15 a 64 anys ha jugat amb diners de forma presencial l'últim any. Els jocs més habituals són les loteries (94%), seguides de les loteries instantànies (22,1%) i les travesses de futbol (16,4%).