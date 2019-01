5 raons per les quals és millor tenir sexe amb llum

Raons per les quals tenir sexe amb llum

Tenir sexe amb llum o sense és una qüestió que va més enllà del simple clic d'un interruptor. L'autoestima, la confiança, la complicitat o els prejudicis hi juguen un paper molt important.

De vegades, els llums apagats conviden a un clima íntim que pot propiciar una connexió més misteriosa i apassionant a l'hora de tenir sexe. Però no sempre és així.

La llum proporciona una imatge nítida de la parella que afavoreix l'excitació i ajuda a l'estimulació sensorial de tot el cos. Segons la sexcoach Mar Márquez, cal deixar de veure la llum com una enemiga per veure-la com "un element decoratiu que ens ajuda a potenciar les nostres fortaleses físiques i a generar un clima estètic".



Començar amb llums tènues

Es tracta de buscar una il·luminació amb la qual agradar-te i agradar. Els llums tènues, com les d'un llum tapat o unes espelmes, poden ser una bona eina per començar a tenir relacions íntimes amb més claredat. Defineixen el contorn de les pells, les mirades i els gestos i oculten aquelles parts que encara no es volen revelar.

A més, amb la llum, les postures sexuals juguen un paper més important a l'hora de seduir. Sentir-se segur, sexi i sensual ajudarà a eliminar les barreres de la vergonya o els complexos i gaudir més de l'experiència sexual.

En aquest sentit, la roba interior eròtica, certs balls, moviments sensuals o la màgia dels miralls passen a intervenir de manera directa en la relació íntima de la parella i en augmentar el clímax.

Un dels principals motius pels quals es té sexe a les fosques és a causa dels complexos físics. Segons la psicòloga Debby Herbenick, autora de llibre 'Sex Made Easy', és imprescindible oblidar-se dels estereotips. Constantment veiem cossos perfectes a la televisió, cinema, revistes ... però la realitat és una altra. Cal potenciar les coses positives que caracteritzen cada persona i ressaltar aquests atributs.



Hi ha (com a mínim) 5 raons de pes per les quals hauries de tenir sexe amb llum

Es gaudeixen de tots els estímuls visuals: els cossos, els contorns, les mirades ... que ajuden a augmentar l'excitació.

Es deixen de banda els complexos físics: és imprescindible oblidar-se dels estereotips i potenciar les qualitats de cada un.

Elements com la roba interior, els miralls, els balls... cobren protagonisme proporcionant una experiència diferent a la que es viu en mantenir relacions sexuals amb els llums apagats.

Dóna peu a provar noves postures sexuals.