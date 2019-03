Set propostes per consumir productes ecològics i de proximitat

En alimentació ecològica, cada vegada hi ha més consciència de la necessitat de menjar bé, i moltes famílies s'hi han sumat. En altres camps el fenomen no està tan estès però sí que la demanda és cada cop més alta. Als últims anys hi ha hagut un augment tant de consum de productes ecològics com de producció. També a casa nostra, on cada cop hi ha més empreses de diferents sectors que aposten per allò bio, natural, sostenible i ecològic:

Vedella ecològica



En trobaràs a Cal Monegal, a Olius. Més informació

Cosmètics



Santulana Cosmètica Natural treballen artesanalment, a Santpedor. Més informació

Pollastre ecològic



En crien i venen a El Molí de Bonsfills, a Vallmanya de Pinós. Més informació

Herboristeria i fitoteràpia



Solucions naturals a L'Univers Natural, de Sant Joan de Vilatorrada. Més informació

Porc ecològic



A Olius hi ha la granja de porcs ecològics Dpagès. Més informació

Bolquers de roba



La gamma és àmplia a Mima'm i juguem, a Cardona. Més informació

Alimentació ecològica



Eco Manresa, botiga amb productes ecològics i embotits artesans. Més informació.