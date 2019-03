Segon cas al món de remissió del VIH sense prendre antiretrovirals

La revista 'Nature' ha publicat aquest dimarts el cas d'una persona portadora del VIH que es va sotmetre a un transplantament de cèl·lules mare per tractar un limfoma i que porta 18 mesos en remissió del virus tot i no prendre tractament antiretroviral. Es tracta del segon cas al món després del pacient de Berlín del 2009. Des de llavors, en totes les ocasions en què s'havia retirat la medicació després d'un transplantament, el virus havia rebotat abans de l'any. L'estudi ha estat liderat pel University College de Londres i s'ha realitzat en el marc del consorci internacional IciStem, coordinat per l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa i el University Medical Center d'Utrecht.

El pacient era portador del VIH des del 2003 i l'any 2012 se li va detectar un Limfoma de Hodgkin. Es va sotmetre llavors a un transplantament de cèl·lules mare el 2016. Les cèl·lules del donant tenien una mutació anomenada CCR5 Delta 32, que impedeix l'entrada del virus a les cèl·lules diana del VIH, els limfòcits T CD4. Al cap de 16 mesos, els metges van interrompre el tractament antiretroviral a dia d'avui, divuit mesos després, no hi ha ni rastre del virus a la seva sang.

Habitualment, quan les persones amb infecció pel VIH interrompen el tractament, el virus rebota al llarg de les primeres quatre setmanes.

La principal conclusió és que el pacient de Berlín "no va ser simplement una anècdota" i que és possible aconseguir una remissió total del virus, ha apuntat Javier Martínez-Picado, investigador ICREA a IrsiCaixa i coautor de l'estudi.

El treball de 'Nature' destaca diferència amb el pacient de Berlín. Mentre que les cèl·lules originals d'aquest últim ja presentaven parcialment la mutació CCR5 Delta 32, el pacient actual no la tenia originalment. A més, es va sotmetre a una teràpia pretransplantament molt menys agressiva i va rebre un únic transplantament, quan el de Berlín es va sotmetre a dues intervencions consecutives. Això demostra, segons els investigadors, que es pot aconseguir la remissió fins i tot sense tenir una mutació prèvia en el receptor i mitjançant tractaments molt menys agressius per al pacient.

Els dos casos també tenen similituds. Els dos van rebre un transplantament amb la mutació CCR5 Delta 32, van presentar una síndrome transitària de l'empelt contra l'hoste i van aconseguir un reemplaçament total en sang perifèrica de les cèl·lules del receptor per les del donant.

Bonaventura Clotet, director d'IrsiCaixa, ha assenyalat la importància d'un treball que dona noves dades sobre com eliminar el reservori viral, el principal causant que el VIH no es pugui eradicar. "Demostrar que es redueixen progressivament aquests amagatalls del virus serà crucial per confirmar que estem aplicant les estratègies correctes per a la curació", ha apuntat.