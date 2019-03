Menjar xampinyons redueix els problemes de memòria

Un equip del Departament de Medicina Psicològica i del Departament de Bioquímica de l'Escola de Medicina Yong Loo Lin de la Universitat Nacional de Singapur (NUS) ha descobert que les persones grans que consumeixen més de dues porcions estàndard de bolets, com ara els xampinyons, per setmana poden tenir un 50% de probabilitats menys de patir un tipus de deteriorament cognitiu un que és sovint precursor de la malaltia d'Alzheimer.

Una porció es va definir com tres quarts de tassa de xampinyons cuits amb un pes mitjana de prop de 150 grams. Dues porcions serien equivalents a aproximadament la meitat d'un plat. Si bé les mides de les porcions actuen com una guia, es va demostrar que fins i tot una petita porció a la setmana podria ser beneficiosa per reduir les possibilitats de deteriorament gonitiu.

"Aquesta correlació és sorprenent i encoratjadora", ha assenyalat el professor Assistent Lei Feng, del Departament de Medicina Psicològica de la NUS, i autora principal d'aquest treball.

L'estudi que s'ha realitzat durant sis anys, DE 2011 A 2017, va recopilar dades de més de 600 persones de més xinesos de més de 60 anys que viuen a Singapur. La investigació es va dur a terme amb el suport del Life Sciences Institute i el Mind Science Center a NUS, així com del Consell Nacional d'Investigació Mèdica del Ministeri de Salut de Singapur.

Els resultats, que s'han publicat al 'Journal of Alzheimer' s Disease ', mostren que a més podrien identificar altres factors dietètics que podrien estar associats amb un envelliment cerebral saludable i un menor risc d'afeccions relacionades amb l'edat en el futur.

El deteriorament cognitiu lleu se sol considerar com l'etapa entre la disminució cognitiva de l'envelliment normal i la disminució més greu de la demència. Les persones majors afectades sovint mostren algun tipus de pèrdua de memòria o oblit i també poden mostrar dèficit en altres funcions cognitives com el llenguatge, l'atenció i les capacitats visuoespacials. No obstant això, els canvis poden ser subtils, ja que no experimenten deficiències cognitives incapacitants que afecten les activitats de la vida quotidiana, que són característiques de l'Alzheimer i altres formes de demència.

"Les persones amb deteriorament cognitiu lleu encara poden realitzar les seves activitats diàries normals. Llavors, el que vam haver de determinar en aquest estudi és si aquestes persones de la tercera edat van tenir un pitjor acompliment en les proves neuropsicològiques estàndard que altres persones de la mateixa edat i nivell educatiu ", ha explicat Feng.

Els investigadors van realitzar entrevistes i proves exhaustives amb les persones grans per determinar un diagnòstic precís. "L'entrevista té en compte la informació demogràfica, l'historial mèdic, els factors psicològics i els hàbits alimentaris. Una infermera ha mesurat la pressió arterial, el pes, l'alçada, l'empunyadura i la velocitat en caminar. També realitza una prova de pantalla simple sobre cognició, depressió i ansietat ", han explicat.

Després d'això, es va realitzar una avaluació neuropsicològica estàndard de dues hores, juntament amb una qualificació de demència. Els resultats generals d'aquestes proves es van analitzar en profunditat amb experts psiquiatres involucrats en l'estudi per obtenir un consens de diagnòstic.

Bolets i deteriorament cognitiu

Es van esmentar sis fongs comunament consumits a Singapur en l'estudi. Eren xampinyons daurats, bolets de ostrao, shiitake i botó blanc, així com xampinyons secs i enllaunats. Així mateix, els investigadors han assenyalat que és probable que altres fongs no referenciats també tinguin efectes beneficiosos.

Els investigadors creuen que pot ser degut a un compost específic que es troba en gairebé totes les varietats. "Estem molt interessats en un compost anomenat ergotioneina (ET)", ha explicat Irwin Cheah, investigador principal del Departament de Bioquímica de la NUS.

La ergotioneina és un antioxidant i antiinflamatori únic que els humans no poden sintetitzar per si sols. Però es pot obtenir de fonts dietètiques, un dels principals són els fongs.