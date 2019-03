Bexsero: la vacuna infantil contra la meningitis B que funciona i el govern no vol finançar

L'Associació Espanyola de Pediatria (AEP) seguirà demanant la inclusió de la vacuna contra el meningococ B, coneguda com Bexsero, al calendari vacunal, després que el Ministeri de Sanitat hagi decidit no finançar-la per no complir criteris d'eficàcia i seguretat, una valoració que rebutja.

Ho ha assegurat aquest divendres el coordinador del Comitè Assessor de Vacunes de l'AEP, el doctor David Moreno, que ha explicat que els pediatres seguiran recomanant als pares que posin la vacuna als seus fills, que han de pagar en no estar finançada (costa una mica més de cent euros la dosi).

Aquest doctor ha assenyalat que els assaigs clínics previs a la comercialització de la vacuna demostren que la seva administració crea anticossos contra aquest bacteri, el que significa que "pot ser eficaç" contra la malaltia.



Èxit al Regne Unit

El Regne Unit la porta finançant tres anys, durant els quals ha administrat 3 milions de dosis, i disposa de resultats preliminars que es van a publicar en una revista científica, però que mentrestant han posat a disposició dels experts i de les administracions sanitàries dels diferents països.

Segons aquestes dades, la vacuna ha demostrat una disminució del 70% dels casos de malaltia per meningococ B en menors d'un any i del 80% en nens d'1 a 2 anys, ha assenyalat aquest expert. A més, s'han evitat 277 casos i 30 morts de nens (la mortalitat per aquesta malaltia és del 10%).

El doctor Moreno ha opinat que el Ministeri de Sanitat "no ha tingut en compte aquestes dades pel sol fet que no han estat publicats en una revista científica", el que demostra "una falta de credibilitat" cap al Regne Unit, un "país amb un seguiment epidemiològic de les malalties, probablement el millor del món".



Canàries i Castella i Lleó la finançaran

"Estem segurs que aquest país pararia la vacunació si hagués vist que no funciona i, al contrari, han dit que seguiran vacunant", ha assenyalat Moreno, que ha recordat que a Espanya, Canàries i Castella i Lleó han anunciat la seva decisió de finançar-la.

El pediatre considera un error que el Ministeri de Sanitat espanyol hagi transmès que "la vacuna no serveix i no és segura" i ha insistit que la seguiran recomanant als pares. Tot i que no existeixen dades oficials, l'AEP s'estima que un 60% dels nens espanyols menors d'un any estan vacunats enfront del meningococ B.