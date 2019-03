ALERTA | Les conseqüències irreversibles de l´ús de mòbils i tablets en nens menors de quatre anys

Els mòbils s'han convertit en l'entreteniment perfecte perquè els nens no donin guerra al restaurant o esperin tranquil·lament a la sala d'espera del pediatre.

Joguines improvisades, de les quals ja es comencen a conèixer els efectes que tenen sobre els ulls dels més petits. «Abans dels quatre anys els nens tot just haurien de veure pantalles d'aquest tipus». Així de contundent es mostra Celia Sánchez-Ramos, investigadora i professora a la universitat Complutense de Madrid especialitzada en ciències de la visió.

A falta d'un estudi a llarg termini que determini les conseqüències que les pantalles tenen en la població, pel fet que es tracta d'un fenomen mai o menys recent, Sánchez-Ramos porta anys investigant amb animals per saber què els passa als ulls quan s'exposen a les llums que emeten les pantalles. «Sabem que en els ratolins exposats durant tres mesos a aquestes llums la pèrdua de neurones de la retina és del 23%», assenyala la investigadora.

La culpa d'aquest efecte nociu en els ulls la tenen els leds que s'utilitzen en els dispositius, que són emissors de llum blanca que «en realitat és llum blava a la qual se li ha aplicat dues capes de fòsfor perquè sigui percebuda com a blanca , la qual cosa ocasiona que sigui una llum molt més energètica i que provoqui danys en el fons de l'ull ».

Uns danys que són més intensos en els nens petits, «ja que l'ull no acaba de formar-se fins als quatre anys». A més, la proliferació de les pantalles, unit al fet que en les cases cada vegada tinguem més fonts de llum fa que l'efecte es potenciï. «A partir dels anys 80, amb la irrupció de les pantalles, es va produir un punt d'inflexió i passem a mirar directament les fonts de llum, fins ara només percebíem el seu reflex». Més fonts de llum i més temps d'exposició. «Els estudis diuen que passem una mitjana de 8,5 hores davant de les pantalles i això sumat a la quantitat de llum natural que perceben els nostres ulls és una barbaritat».

La investigadora sosté que ja s'estan començant a veure patologies associades a aquest excés d'exposició a la llum en forma de conjuntivitis, ulls vermells o parpelles inflades. Unes malalties que, encara que es produeixen des del minut zero d'exposició, es manifesten a partir dels 26 anys. «Abans l'ull ho absorbeix tot, ja que un altre dels problemes que ens trobem és que la retina no té neurones sensitives, de manera que no t'assabentes del mal que està causant». A més, la pèrdua neuronal «no és reversible».



Enganxats al mòbil

Entre els consells que dóna la investigadora, destaca el de restringir al màxim les pantalles en els nens per sota dels quatre anys, sobretot els mòbils. «La televisió no preocupa tant, perquè guarden major distància amb ella. El problema és que els mòbils els veuen molt de prop. A més es concentren molt en el que estan mirant i fan que s'enganxin més a la pantalla ».

La investigadora recorda que els mòbils multipliquen per deu la quantitat de llum que reben els nens. També és convenient l'ús de filtres a manera de estalvi de pantalla en els dispositius, que ajuden a reduir l'efecte nociu de la llum que emeten.

Fruit dels seus anys d'investigació en aquests temes, Celia Sánchez-Ramos ha patentat diferents filtres per a ulleres i pantalles.