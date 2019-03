Sanitat alerta de casos greus d´hipercalcèmia en adults i nens per sobredosificació de medicaments de vitamina D

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, dependent del Ministeri de Sanitat, ha activat un avís davant l'aparició de casos greus d'hipercalcèmia que s'han produït en adults i en nens per culpa d'una sobredosificació de medicaments de vitamina D com a únic principi actiu.

És ben conegut que els medicaments que contenen vitamina D poden produir hipercalcèmia, un trastorn que consisteix en l'elevació del nivell de calci a la sang. Depenent dels nivells de calcèmia i de la velocitat de la seva instauració pot provocar complicacions sistèmiques que comprometin la vida del pacient.

Concretament, els casos notificats es relacionen amb sobredosificació de preparats amb colecalciferol en nens i calcifediol en adults. Segons les dades disponibles en les notificacions rebudes pel Sistema Espanyol de Farmacovigilància, aquests casos estan relacionats amb errors que es poden produir tant en la prescripció, com en la dispensació o en l'administració del medicament.

Per tant, l'AEMPS recomana als metges seleccionar per a cada situació la presentació del medicament adequada, assegurant-se que en la recepta queden anotades amb claredat la dosi per presa i la freqüència d'administració. Així com, explicar als pacients o pares la pauta d'administració i els símptomes derivats de la sobredosi de vitamina D.

En el cas de nounats i lactants, recorda que cal explicar amb claredat als pares, tutors o cuidadors la pauta d'administració i assegurar-se que s'ha entès correctament; en els adults, és important fer especial èmfasi en la freqüència d'administració del mateix, assegurant-se que el pacient la comprèn. I en ambdós casos, recordar els riscos derivats de la sobredosi de vitamina D.

D'altra banda, recorda als farmacèutics comprovar la presentació i pauta posològica i revisar amb els pares i els pacients aquesta pauta per assegurar la seva correcta comprensió.

Hipercalcèmia en adults

Concretament, s'han notificat casos greus d'hipercalcèmia en adults associats a l'administració de calcifediol, comercialitzat com 'Hidroferol'). "En totes les ocasions el pacient havia utilitzat una pauta d'administració amb una major freqüència de dosificació que la recomanada en la fitxa tècnica del producte", adverteix.

La disponibilitat comercial de diverses presentacions de calcifediol per a adults, que tenen pautes d'administració diferents (diària, setmanal, mensual o única) poden contribuir a l'aparició d'aquests errors amb dany per al pacient. En particular, els errors més freqüents són s causa de la utilització diària de presentacions que han de pautar-se només un cop al mes.