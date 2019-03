Una guia facilita la comprensió de l'etiquetatge dels productes sense gluten

L'Associació Celíacs de Catalunya ha editat una guia en col·laboració amb la cadena de supermercats Mercadona per facilitar la comprensió de l'etiquetatge dels productes sense gluten. El manual pretén oferir la informació necessària perquè les persones celíaques, familiars, amics i restauradors entenguin millor l'etiquetatge dels productes alimentaris i els sigui més fàcil comprar de forma segura, amb confiança i tranquil·litat.

El manual informa sobre la legislació actual, la classificació dels aliments, i el gluten en medicaments, cosmètics i material escolar. L'entitat recorda que l'únic tractament de les persones celíaques és seguir una dieta estricta sense gluten tota la vida. No obstant això, assegura que el 40% transgredeixen la dieta, el 75% de les quals de manera involuntària. Per això, l'associació defensa que les persones celíaques disposin de tota la informació possible per poder seguir correctament la dieta sense gluten i, així, gaudir de bona salut. «Dins d'aquest objectiu s'emmarca l'edició del nou Manual per facilitar la comprensió de l'etiquetatge dels productes sense gluten», diu Olga Cuesta, presidenta de l'Associació Celíacs de Catalunya. Aquesta entitat representa 75.000 persones celíaques i 450.000 de sensibles al gluten. Treballa perquè els celíacs tinguin millor accés a productes sense gluten i més opcions per menjar fora de casa amb seguretat. També finança la investigació en patologies relacionades amb la ingesta de gluten.