Les malalties transmeses per mosquits creixen a Catalunya

Infeccions

Un total de 700 casos d'arbovirosi -infeccions transmeses per determinats mosquits- es van confirmar a Catalunya entre el 2015 i el 2018; concretament, 371 de dengue, 183 de zika i 146 de chikungunya. El secretari de Salut Pública, Joan Guix, adverteix que els casos d'aquestes malalties poden augmentar els propers anys a causa del canvi climàtic i la globalització. Davant d'aquesta situació, s'ha posat en marxa el projecte de recerca PICAT (Plataforma Integral per al Control d'Arbovirosis a Catalunya), que aglutinarà tots els actors implicats en el control d'aquestes malalties i que optimitzarà els fluxos d'informació. La plataforma també utilitzarà models de predicció del risc d'aparició d'un brot epidèmic autòcton i s'obrirà a la col·laboració de la ciutadania.

La plataforma PICAT integrarà tots els professionals implicats en la detecció i control de les malalties que es transmeten per la picada de mosquits, com són epidemiòlegs, assistencials, entomòlegs (zoòleg especialitzat en l'estudi dels insectes) i viròlegs. «Amb les diferents dades generarà informació, com mapes de malalties o de risc; una sèrie d'eines que, en funció del nivell de confidencialitat de la informació, tindran accés públic o privat», ha argumentat el doctor Israel Molina, de la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional de l'Hospital Universitari Vall Hebron.

Molina ha il·lustrat amb un exemple una de les aplicacions que tindrà aquesta plataforma integral: «Un metge d'atenció primària podrà saber que, per mosquits, per pluvioemetria i per la presència de casos d'arbovirosi importats al municipi, hi ha un determinat risc quantificat que apareguin nous casos d'aquestes infeccions. Si aquest metge visita un pacient amb febre, a més de pensar en una infecció d'orina o una pneumònia, per exemple, integrarà dins el diagnòstic diferencial una arbovirosi autòctona».

Entre altres eines, la plataforma generarà models de predicció del risc que apareguin brots epidèmics autòctons, que es crearan a partir dels casos notificats a la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, complementats amb les captures de mosquits i la col·laboració dels ciutadans. Són models de predicció pioners a Europa i que poden ser exportats a altres territoris. Aquest és un nou model d'innovació oberta en salut pública que implica l'ús de noves tecnologies i l'aplicació de metodologies de ciència ciutadana, que integra la participació i la recerca.

Les arbovirosis són infeccions transmeses per vectors (artròpodes) que afecten cada any milions de persones a tot el món i que han passat a formar part de les agendes de salut pública prioritàries en pocs anys. Una d'aquestes infeccions, el dengue, és una de les deu amenaces de salut pública prioritàries que estableix l'OMS per als propers anys.

A Catalunya, com a tota la regió mediterrània, es donen les condicions necessàries per a l'emergència d'aquestes infeccions i l'aparició de casos autòctons. La presència del vector competent, el mosquit tigre, i la importació de casos d'aquestes malalties sobretot per viatgers que han estat en les zones endèmiques constitueixen una font d'introducció del virus a Catalunya.

Cada any, a través de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya als registres de Malalties de Declaració Obligatòria es declaren un nombre significatiu de casos importats de països endèmics. Fins ara, a Catalunya només s'ha declarat un cas autòcton, la tardor passada, el d'un home que va contraure el dengue i no havia viatjat a cap zona endèmica ni a cap altre territori de l'Estat.