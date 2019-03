La participació en la detecció precoç del càncer de còlon no arriba al 40%

Oncologia

L'Institut Català d'Oncologia (ICO) ha fet una crida per augmentar la participació en el programa de detecció precoç del càncer de còlon, que encara no arriba al 40%. En el període 2016-2017 es van enviar 468.137 cartes d'invitació, i només el 36% es va realitzar el test de sang oculta a la femta. Aquest percentatge ha pujat fins gairebé el 40% en el període 2018-2019, però cal que sigui més alt per disminuir l'impacte de la malaltia.

Avui, 31 de març, és el Dia Mundial del Càncer de Còlon, el tipus més freqüent. Se'n diagnostiquen al voltant de 6.000 casos nous a Catalunya cada any, en ambdós sexes. És la segona causa de mort a Catalunya, amb unes 2.500 persones que perden la vida.



Test preventiu gratuït

El programa preventiu s'adreça a persones de 50 a 69 anys i ofereix la possibilitat de fer un test cada dos anys de forma gratuïta. Es tracta d'un test immunològic per detectar sang oculta en femta no apreciable a simple vista.

Les persones en aquesta franja d'edat reben una carta informativa, amb una llista de totes les farmàcies que hi col·laboren del municipi, on se'ls explica el funcionament del programa i els passos que han de seguir per poder-hi participar. Les cartes s'envien de manera seqüencial a la població al llarg de diverses setmanes.

Per participar-hi s'ha d'anar amb la carta a una de les farmàcies on faciliten tot el necessari per fer-se la prova. Una vegada recollida la mostra, s'ha de retornar a qualsevol farmàcia que col·labora en el programa i al cap d'uns dies es comunica el resultat per carta. En el cas que la prova surti negativa (no es detecta sang en la mostra de femta), la persona tornarà a rebre una carta per fer el programa passats dos anys.

En el cas que la prova surti positiva, s'oferirà la possibilitat de fer una colonoscòpia al seu hospital de referència per descartar cap lesió en el còlon o recte. D'acord amb el pacient també es programaria el seguiment i el tractament del cas, si fos necessari.



Incidència en majors de 60 anys

La majoria dels casos es donen en persones de més de 60 anys. De les que es van fer la prova en el període 2016-2017, 10.483 van donar resultatiu positiu (el 6,16%), i 9.386 es van fer la colonoscòpia recomanada. D'aquestes, el 64,8% van tenir una lesió de risc i al 5% se'ls va detectar un càncer.

La majoria de càncers colorectals es desenvolupen a partir de lesions anomenades adenomes. Tant els adenomes com els càncers sagnen de manera intermitent i és aquesta sang la que es pot detectar a través de la prova que ofereix el programa de detecció.

El càncer colorectal pot desenvolupar-se durant mesos sense produir molèsties i sovint, quan aquestes apareixen, la malaltia ja està força avançada. Els programes de detecció precoç permeten detectar la malaltia en estadis inicials, la qual cosa fa que sigui més fàcil de tractar i augmenta les possibilitats de curació.