Ulleres progressives, la millor solució per veure-hi bé de lluny i de prop

Salut visual

Tens problemes de visió? Et costa enfocar en distàncies curtes? La millor solució són les ulleres progressives. Podràs veure-hi bé conduint o caminant pel carrer i llegint o utilitzant el mòbil. Tot amb unes soles ulleres graduades. «Són pràctiques i comòdes, sense la necessitat de treure's o canviar-se les ulleres contínuament», remarca Lluís Soler, responsable de l'establiment manresà Soler Centre Visual.

Els vidres progressius permeten enfocar els objectes en distàncies diferents. Com el seu nom indica, en una lent progressiva, la graduació varia progressivament, segons la zona en què es fixi la mirada. La part inferior de la lent està graduada per a visió de prop, la part central està graduada per a la intermèdia i la superior per a la de lluny. I tots aquests passos sense talls visibles per a una major comoditat i estètica. «Són els avantages dels progressius, els únics vidres que et permeten veure-ho tot bé amb les mateixes ulleres», apunta Soler. Per això és l'opció preferida de la població. No obstant això, es necessita un període d'adaptació i a Soler Centre Visual també vetllen perquè els clients que opten per ulleres progressives satisfacin al 100% les necessitats de visió. «Donem garantia d'adaptació de tres mesos en tots els progressius que venem».

Treballen amb diferents marques i productes. El ventall és ampli i almercat hi ha vidres progressius de cost més elevat i altres de no tant. «Es paga la tecnologia», diu Soler, que explica que les tècniques de fabricació dels progressius són digitals: «Es fan amb càlculs informàtics i ja no amb motlles de porcellana com es feia anys enrere». Cada fabricant té els seus càlculs i això fa que alguns vidres tinguin, per exemple, els camps de visió laterals més nítids que altres. Amb uns i altres, però, la visió «és precisa tant de lluny com de prop, com intermèdia». I els dissenys s'adapten a les característiques visuals de cada persona. «A Soler Centre Visual oferim ulleres a mida per garantir un ajustament perfecte, la màxima comoditat i el millor resultat estètic», assenyala Soler.



Multifocals Varilux X Series

És el producte més avançat de la gamma, amb un paràmetre de personalització superior i exclusiu: s'inclou l'ull dominant en el disseny de progressius. «Igual que som dretans o esquerrans, un dels nostres ulls té més protagonisme i domina a l'hora de fixar la mirada. Quan s'identifica l'ull dominant, es millora el temps de reacció amb una experiència de visió més ràpida, angle de visió més gran i equilibri en el moviment».