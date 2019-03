La vacunació contra l'hepatitis B redueix a la meitat la incidència de la malaltia

La vacuna de l'hepatitis B a preadolescents va significar una reducció de la taxa d'incidència de la malaltia d'un 52 %, segons un estudi amb participació de la Universitat de Barcelona que ha analitzat l'eficàcia i l'impacte del programa de vacunació en preadolescents establert a Catalunya. Els resultats mostren que, després d'introduir el programa, la taxa d'incidència en la població general va passar de 2,5 per cada 100.000 persones el 1991 a 1,2 per cada 100.000 persones el 2014.

El 1991 es va introduir a Catalunya la vacunació sistemàtica contra l'hepatitis B a preadolescents. Fins a aquell moment es vacunava els grups de risc, però «aquest tipus de vacunació no era suficient per aconseguir una reducció marcada en la incidència», expliquen els investigadors. Han estudiat retrospectivament persones vacunades i no vacunades, seleccionades segons l'any de naixement, així com els casos d'hepatitis B entre el 2000 i el 2014. Durant aquest període es van notificar 388 casos d'infecció per hepatitis B, 232 entre els no vacunats i 156 entre els vacunats. La taxa d'incidència va ser de 4,1 per 100.000 persones l'any entre els no vacunats i de 0,03 per 100.000 persones l'any entre els vacunats. Per tant, l'eficàcia del programa va ser del 99,30 % i el benefici atribuït en estimar la fracció previnguda va ser del 64,56 %. Segons els investigadors, els resultats demostren que «l'eficàcia i l'impacte del programa de vacunació contra l'hepatitis B en preadolescents han estat elevats, amb el conseqüent benefici per a la comunitat».