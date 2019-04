Aquestes són les quatre coses que fas cada tarda i que et fan engreixar

Les dietes sanes es troben a l'ordre del dia. Són moltes les persones que intenten portar hàbits de vida positius per a la salut i que tenen cura i vigilen la seva alimentació. L'esmorzar sol ser concebut com un àpat important i el mateix passa amb el dinar i el sopar. Però, què passa quan s'acosten les hores centrals de la tarda?

En aquest tram del dia és habitual que l'estómac comenci a enviar senyals que necessita més aliments. Moltes vegades passa a partir de les cinc de la tarda, però la fam també pot aparèixer una mica abans o després. En aquests casos és important no realitzar certes accions que són habituals i que no són saludables i ens fan engreixar.

Error 1: no planejar un berenar

De vegades, es pensa que saltar-se el berenar pot ser positiu per baixar de pes pel fet de menjar menys, tot i que, normalment no se sol complir. Si no berenem i apareix la fam és molt difícil resistir-se a les temptacions que tenim a casa. Per aquest fet, podem acabar menjant més quantitat i pitjor si no tenim un berenar sa planejat.

Si aconseguim evitar la temptació de menjar entre aquestes hores de mitja tarda, podem pensar que hem aconseguit ingerir menys calories, però és probable que no sigui així. Com que no hem berenat, afrontarem el sopar amb més fam i acabarem menjant més del que teníem previst. Amb el que saltar-nos el berenar és difícil que surti rendible.



Error 2: veure la televisió o utilitzar dispositius electrònics

El sedentarisme és una de les accions que més contribueixen a empitjorar el problema de l'obesitat. La societat actual, en termes generals, no realitza l'activitat física suficient i les noves tecnologies ens ancoren encara més a cadires, sofàs i llits. Les tardes a la butaca veient la televisió o utilitzant l'ordinador no són saludables. A més, quan passem hores davant de les pantalles, solem estar exposat a anuncis que ens poden incitar a menjar. Per aquest fet, és freqüent que acabem al sofà veient la televisió acompanyats d'aliments poc saludables i alts en calories.



Error 3: consumir refrescos

Els refrescs són un aliment que porta grans quantitats de sucre i resulten perjudicials per a la nostra salut. Com a alternativa, molts homes i dones opten per consumir refrescs light o zero amb la consciència tranquil·la, pensant que estan bevent una mica més sa i que engreixa menys. No obstant això, encara que pugui omplir el nostre estómac, al cap de poc temps el cervell ens torna a demanar menjar alguna cosa dolça. Amb la qual cosa, és fàcil caure en la temptació i acabar menjant alguna cosa poc saludable, a més del refresc, és clar.



Error 4: sopar tard i dormir poc

Hi ha gent que creu, equivocadament, que els aliments engreixen més a la nit. Però no és així. El que sí que és cert és que és millor sopar dues o tres hores abans d'anar a dormir, tal com fan en altres parts d'Europa. La raó és que és més saludable anar al llit amb la digestió feta, que amb l'estómac ple. Sopar lleuger sempre és més beneficiós per perdre pes.

El descans és una cosa fonamental no només per al nostre benestar, també per aprimar-se. I és que, no dormir les set o nou hores recomanables pot ajudar a fer que guanyem pes. Per aquest fet dormir bé i tenir cura del nostre descans és essencial per aconseguir els nostres objectius.