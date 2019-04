El truc samurai que has de descobrir per anar al lavabo cada dia

El truc samurai que has de descobrir per anar al lavabo cada dia

Entorn al segle X uns disciplinats i despietats guerrers van començar a sorgir al Japó. La figura del samurai va estar present durant centenars d'anys al país oriental i va entrar a la història com una de les elits militars més professionals i eficaços. Hi ha multitud de llegendes sobre aquests lluitadors i totes elles resulten apassionants. Però, un dels llegats que van deixar al món i que normalment passa desapercebut és la postura 'Samurái', una forma de combatre el restrenyiment.

Va ser la mort d'Uesugi Kenshin, un guerrer que va governar la Província d'Echigo, la que va propiciar la troballa d'aquesta postura que avui en dia practiquen aquells que tenen problemes per anar al bany. Algunes teories defensen que Kenshin va ser apunyalat i assassinat en plena guerra quan es trobava fent les seves necessitats.

Anar al servei en època de guerra en aquells anys era summament arriscat. Per això, arran de la mort d'aquest gran guerrer els samurais van depurar la tècnica i van optar per creuar la cama. Aquesta postura es realitza asseient al vàter amb l'esquena recta i amb una de les cames doblegada i creuada, fent que reposi el turmell d'una cama sobre el genoll de l'altra. Es pot realitzar amb qualsevol de les dues. D'aquesta manera, es facilita l'expulsió dels excrements, millorant així l'evacuació.

Consells per anar al lavabo cada dia



Aquesta tècnica mil·lenària pot ser utilitzada per millorar la nostra experiència en el servei. No obstant això, no és una cosa miraculosa i caldria seguir altres bons hàbits per anar millor al bany. Per exemple, allunyar-se de l'estrès ajuda que l'intestí no es relaxi i es pugui activar de millor forma.

Beure d'1,5 a 2 litres d'aigua diàriament resulta un factor clau per al correcte funcionament del nostre intestí. Un got d'aigua calenta després de llevar-nos pot aportar una ajuda extra. Per descomptat, una dieta rica en fibra és ideal per poder anar al bany sense preocupacions. Kiwis, pomes, alvocats, llenties o l'arròs integral és positiu que apareguin en els nostres menús.

Dedicar uns minuts a caminar diàriament accelera la nostra digestió i contribueix a mobilitzar l'intestí. Però és recomanable que el passeig sigui una mitja hora més tard d'acabar de menjar. Fer-se un petit automassatge després de dinar pot ser un altre punt a tenir en compte per prevenir el restrenyiment.