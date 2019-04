El Clínic posa el clip mitral número 100, una pròtesi que permet reparar una vàlvula cardíaca sense cirurgia

L'Hospital Clínic de Barcelona ha arribat a implantar el clip mitral número 100, des que el 2012 va començar a tractar pacients amb insuficiència cardíaca amb aquest procediment que permet reparar la vàlvula mitral sense cirurgia. El clip mitral és una pròtesi cardíaca en forma de pinça que s'insereix a través d'un catèter per la vena femoral fins a arribar al cor. "Aquesta teràpia obre una altra opció de tractament en pacients per a qui la intervenció convencional suposava un alt risc. Aquesta nova teràpia és mínimament invasiva, es pot realitzar amb molta seguretat i té un risc baix de complicacions", afirma la directora de l'Institut Cardiovascular del Clínic, la doctora Marta Sitges.

Les 100 intervencions que ha dut a terme el Clínic mostren que el procediment del clip mitral està molt consolidat en aquest hospital. El Clínic i l'Hospital de Sant Pau són els dos centres de Catalunya que practiquen la tècnica amb aquest volum d'intervencions, tot i que també la utilitzen els hospitals Vall d'Hebron, Germans Trias i Pujol i Bellvitge en fases més inicials, segons han explicat els responsables d'aquest procediment al Clínic en una roda de premsa amb motiu d'haver arribat al clip número 100. A més de la doctora Sitges, ha intervingut el doctor Manel Sabaté, cap de la Secció d'Hemodinàmica; el doctor Xavier Freixa, adjunt del Servei de Cardiologia, i la doctora Ángeles Castel, cardiòloga.

El clip mitral evita la cirurgia a cor obert amb parada cardíaca i circulació extracorpòria. Aquest és el principal avantatge d'aquest procediment, que, de tota manera, es reserva per a pacients amb molt risc quirúrgic, sobretot per una alta comorbiditat, ja que avui dia, la cirurgia cardíaca representa una opció tècnicament superior al clip mitral, sobretot en pacients joves amb defectes estructurals a la vàlvula. També es requereixen uns criteris anatòmics estrictes per poder col·locar la pinça als dos vels de la vàlvula mitral, segons ha assenyalat el doctor Sabaté.

Es tracta d'un procediment d'alta complexitat que requereix un alt grau d'experiència, ja que es necessiten fins a 98 passos per col·locar el clip i té un cost de més de 20.000 euros. "Seguirem pressionant perquè els pacients es puguin beneficar d'aquesta tècnica i nosaltres continuarem fent recerca", ha subratllat Sitges. Quan el Clínic va començar amb aquest procediment, encara no hi havia molts estudis sobre la tècnica, mentre que ara hi ha treballs que "li donen molt de suport", ha apuntat Sabaté.

El clip en forma de pinça està dissenyat per tractar vàlvules mitrals insuficients, és a dir, vàlvules mitrals que no tanquen bé a causa d'una falta de contacte entre els dos vels mitrals. La pròtesi travessa les cavitats cardíaques i es col·loca a nivell dels vels de la vàlvula mitral, guiada mitjançant ecocardiografia esofàgica. Un cop col·locada, la pinça es tanca. Així, es restableix el contacte entre vels i per tant el correcte tancament de la vàlvula. La restitució del correcte tancament de la vàlvula mitral evita que la sang tiri cap enrere en cada contracció cardíaca.

La intervenció dura aproximadament entre una i tres hores depenent de la complexitat del cas i permet despertar el pacient immediatament després del procediment ja que se li administra una anestèsia menys profunda. El pacient sol rebre l'alta al cap de dos dies després de ser intervingut.

El clip millora de manera gairebé immediata la capacitat física d'una persona que s'ofegava a causa de la insuficiència cardíaca, com és el cas de Tomàs, un pacient que va ser intervingut el desembre. "Em trobava molt malament. M'ofegava, no podia pujar les escales i caminava molt poc. Després de la intervenció, cada dia m'he trobat millor i he guanyat molta qualitat de vida", ha recalcat. La insuficiència mitral és la segona valvulopatia més freqüent i afecta el 2% de la població general i el 7% en majors de 75 anys.