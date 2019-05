Els nadius digitals són més miops i des de més joves

Els nadius digitals tenen una graduació més alta en miopia i requereixen ulleres abans. És una de les conclusions d'un estudi que posa de manifest que els joves d'entre 7 i 12 anys necessiten, de mitjana, mitja diòptria més de graduació que la generació anterior. L'increment de graduació entre els més joves és, de mitjana, major que el de la generació anterior. De fet, es calcula que és el doble (de 0.88 a 1,75), tot i que encara no han arribat a l'edat universitària i per tant, encara estan en desenvolupament. Per això, els autors de l'estudi de l'Associació Visió i Vida alerten que tindran una miopia molt més gran en l'etapa universitària que no pas la generació anterior.

Sis de cada deu joves universitaris, el 62,5%, són miops i malgrat que un 80% tenen antecedents familiars, la majoria no s'han fet revisions. A la major part de la mostra, el 64,6%, se li va detectar la miopia entre els 8 i els 15 anys, sobretot perquè no veien bé la pissarra o els cartells del carrer.

L'estudi alerta que els joves dediquen menys de set hores a la setmana a les activitats a l'aire lliure i que en canvi, utilitzen el mòbil entre quatre i vull hores cada dia. De fet, Enrique Jiménez, òptic del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, assegura que la principal causa de l'increment de la miopia és el creixement del globus ocular que no es pot atribuir únicament a raons genètiques sinó que també poden estar relacionades a la quantitat d'hores que els infants passen en tasques de visió pròxima com són els ordinadors, les tauletes o els mòbils, i a la manca d'exposició dels nens a espais oberts i llum solar.

Es calcula que el 2050 hi haurà gairebé cinc milions de persones miops a nivell mundial, amb gairebé mil milions en la categoria d'alta miopia.