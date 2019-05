Comprar ibuprofèn i paracetamol ja no és tan fàcil sense recepta

L'ibuprofèn i el paracetamol ja no es poden comprar sense recepta

Fins ara era una pràctica estesa, però no s'ajustava a la llei. És per aquest motiu, que des de fa uns dies, amb l'entrada en vigor del Sistema Espanyol de verificació del Medicament, ja no es poden comprar les caixes d'ibuprofèn de 600mg i les de la paracetamol d'1g sense recepta mèdica.

La Societat Espanyola de Farmàcia Comunitària denuncia -segons un article de El Confidencial- que fins ara es vivia una situació d'"inseguretat jurídica", ja que la pràctica de vendre aquests medicaments sense recepta era freqüent tot i vulnerat la Llei de garanties i ús racional dels medicaments.

Queden exemptes d'aquesta mesura les caixes d'ibuprofèn de 400 mg i de paracetamol de 500 o 650 mg.

Tots els envasos porten un codi QR

Amb l'entrada en vigor del Sistema Espanyol de verificació del Medicament el febrer passat, tots els fàrmacs tindenen als seus envasos un codi QR amb el qual queden registrats. Per això, medicaments com el paracetamol, ibuprofèn o el omeprazol hauran de subministrar-se amb recepta. La implantació de la mesura tal com dicta la norma arriba després Els farmacèutics s'enfronten a sancions d'entre 3.000 i 6.000 euros en el cas que incompleixin la normativa si reben la visita d'un inspector de Sanitat.

La venda sense recepta d'aquest tipus de fàrmacs suposa la vulneració de la Llei de Garanties i Ús Racional dels Medicaments, que imposa que els professionals han de "dispensar amb recepta aquells medicaments que la requereixin".