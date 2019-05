10 anys d'Un Dia de Nassos

Solidaritat

Quan un infant ingressa a l'hospital, les emocions negatives es multipliquen: por, incomprensió, dolor? Per millorar aquests estat d'ànim, va néixer ara fa deu anys l'entitat sense ànim de lucre Pallapupas, que a partir del teatre i l'humor transforma una experiència traumàtica en un record positiu. Són pallassos que treballen per ajudar les persones que més ho necessiten a través de l'humor i les arts escèniques, per millorar la seva salut física i emocional.

Fan més de 37.500 visites a nens i nenes hospitalitzats i arriben a gairebé 110.000 beneficiaris: infants ingressats i les seves famílies, però també gent gran i persones amb trastorn mental. Constaten dia rere dia que «riure omple de vida».

Un cop l'any, els Pallapupas surten dels hospitals per compartir riures amb tothom i passar Un Dia de Nassos, una festa solidària que serveix per recaptar fons perquè els infants ingressats visquin millor la seva malaltia amb el riure i l'humor. Un projecte d'innovació i mobilització social en benefici dels nens i nenes hospitalitzats a Catalunya. L'esdeveniment solidari es farà aquest cap de setmana, demà i diumenge.



10 anys de festa solidària

Un dia l'any, en col·laboració amb els espais d'oci més importants de Catalunya, Pallapupas ven entrades per a diferents espais d'oci a meitat de preu i amb el doble de valor, ja que la recaptació es destina a la millora de la qualitat de vida dels nens hospitalitzats.

Es pot col·laborar amb l'ONG Pallapupas comprant entrades més barates que habitualment per gaudir d'una jornada al parc d'atraccions del Tibidabo, a Catalunya en miniatura, a la Granja d'Aventura Park, i a Naturlàndia. Les entrades es poden comprar a la pàgina web pallapupas.org.

Un Dia de Nassos celebra enguany el desè aniversari. «Durant totes aquestes edicions, hi han participat gairebé 100.000 persones, que ens han ajudat a omplir de riure els hospitals amb la seva compra solidària d'entrades i nassos de pallasso», expliquen els membres de Pallapupas, actors i actrius professionals que treballen per millorar l'estat d'ànim dels malalts i generar un canvi positiu gràcies a l'humor.