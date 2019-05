El 50% de les persones amb esclerosi múltiple estan en risc de tenir depressió. És un dels símptomes que passen desapercebuts d'aquesta malaltia, que sovint s'associa a problemes en l'equilibri, la parla i la mobilitat. Els estudis científics, però, evidencien que n'hi ha d'altres que afecten més directament el benestar i la qualitat de vida, menys perceptibles, i que anomenen símptomes invisibles. La Fundació Esclerosi Múltiple ha anunciat que centrarà els seus esforços a conscienciar la societat sobre aquesta simptomatologia menys coneguda i els efectes que té en el dia a dia de les persones amb esclerosi múltiple. Per exemple, el 90% dels malalts pateixen un tipus de fatiga que els impossibilita fer una vida activa.

Des de la fundació s'alerta que els símptomes invisibles, com el dolor, la fatiga o la disfunció sexual, sovint poden ser poc tractats o no rebre cap tipus de tractament simplement pel fet que no es detecten, i que això afecta «considerablement» la qualitat de vida del malalt.

En el cas del dolor, és un altre símptoma no visible que experimenta fins al 86% de les persones amb esclerosi múltiple. Els responsables de la fundació indiquen que té «una gran repercussió» pel fet d'estar relacionat amb la depressió i l'ansietat.

Alguns símptomes s'agreugen en ser considerats com un tema tabú, com és el cas del sexe. Segons les xifres que aporta la Fundació Esclerosi Múltiple, les disfuncions sexuals afecten el 75% de les dones i el 90% dels homes.