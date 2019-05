El 9% dels alumnes d'ESO pateixen ciberassetjament, segons un estudi

El 9% de l'alumnat d'ESO és víctima habitual d'assetjament a través de mitjans digitals, i el 3% és agressor habitual. Aquests són els resultats d'un estudi realitzat per professionals d'atenció primària, metgesses sòcies de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) i infermeres de família que treballen amb elles a l'Institut Català de la Salut. El treball també conclou que el fet de ser víctima augmenta les possibilitats de convertir-se en agressor, ja que l'1,5% dels participants desenvolupa els dos rols alhora. En aquest estudi, realitzat durant el curs 2017-2018, hi van participar 574 nois i noies entre 11 i 17 anys, alumnes de quatre centres educatius de Manresa.

A més de determinar la prevalença del ciberassetjament en aquest entorn escolar, el treball tenia com a objectiu analitzar la seva relació amb factors com les característiques demogràfiques, la quantitat d'hores d'ús de noves tecnologies (TIC) i l'autoestima dels adolescents. Per fer-ho, es van realitzar una sèrie d'enquestes validades que els participants van respondre anònimament.

Les investigadores han observat que hi ha una relació entre les hores que els nois i noies passen connectats i la possibilitat de convertir-se en assetjador. «A partir de les quatre hores d'ús de les TIC, el risc de ser agressor es quadruplica» i passa de l'1,5% al 6,2, segons expliquen les responsables de l'estudi.

El nivell d'autoestima també és un factor de risc. El 25% de les víctimes habituals la tenen baixa, i el 7% la té entre mitjana i alta.