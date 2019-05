Catalunya registra 30 casos de xarampió des de l'inici de l'any

Malaltia vírica

Catalunya ha registrat des de començament d'any 30 casos de xarampió. Tots els casos confirmats han estat importats -la persona afectada s'ha infectat del xarampió en un altre país- o bé estan relacionats amb un cas importat. 9 dels pacients han necessitat hospitalització. Durant el 2018, a Catalunya hi va haver 31 casos en total, també importats o relacionats amb un cas d'origen importat, amb una incidència de 0,41 afectats per 100.000 habitants. El departament de Salut assegura que la situació no és alarmant, tot i que estan vigilant per si calgués actuar en algun moment.

Entre les persones afectades pel xarampió aquest any a Catalunya, hi ha des d'un nadó de cinc mesos a un pacient de 58 anys (la mitjana d'edat és de 29 anys). Els afectats no estaven vacunats cor-rectament del xarampió.

Tot i l'auge dels moviments contraris a les vacunes en diversos països, la cobertura a Catalunya es manté alta. El 2018, la primera dosi de la vacuna contra el xarampió, la triple vírica, va tenir una cobertura del 94,1% i la segona, del 91,5%, segons el departament de Salut. El 2000 es va eliminar el xarampió autòcton de Catalunya i, des del 2006, s'han produït diversos brots.

Qualsevol sospita de xarampió s'ha de declarar de manera obligatòria i urgent a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va incloure la negativa o les reticències a vacunar-se entre els grans reptes per abordar aquest any. Aquesta negativa «amenaça» de revertir els progressos en la lluita contra les malalties que es poden prevenir, avisa l'OMS. A la regió europea de l'OMS, els casos de xarampió es van triplicar el 2018 respecte al 2017 (es va passar d'uns 24.000 a uns 80.000) i 72 persones van morir a causa d'aquesta malaltia infecciosa. Entre altres, a França i Itàlia han augmentat els casos de xarampió, i als Estats Units s'ha produït un brot amb més de 200 casos a Nova York en els últims mesos.