Es crea un servei per atendre pedòfils i pederastes i prevenir abusos a menors

Abusos sexuals

Tres entitats s'han unit per crear un servei pioner a l'Estat que pretén prevenir els abusos sexuals a menors des d'una perspectiva diferent de l'habitual. No només vol atendre les víctimes i donar eines als menors per detectar i evitar els abusos, sinó que vol abordar la problemàtica des del punt de vista dels abusadors. Així, a través d'un web i un telèfon, s'atendrà directament els pedòfils i pederastes per ajudar-los a no reincidir, i també es donaran eines als diversos professionals de sectors diferents que poden detectar aviat possibles conductes sospitoses.

L'Institut de Psicologia Forense, l'Institut de Treball Social i Serveis Socials (Intress) i la Fundació Ires uneixen esforços, recursos, coneixements, experiència i personal per posar en marxa a partir de setembre el projecte PrevenSI (Prevenció de l'abús sexual infantil). El projecte s'ha presentat aquest maig a diverses entitats i administracions com l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. Les tres entitats impulsores esperen rebre recursos públics i privats per poder donar el millor servei possible. Intress i Ires fa dècades que es dediquen a famílies i joves vulnerables i a l'abordatge de les violències.

Segons dades de diversos estudis i institucions recollides per PrevenSI, fins a un 5% d'homes joves i adults presenten pensaments, desitjos, fantasies o conductes d'abús sexual infantil. Entre el 40 i el 50% dels abusadors detinguts o condemnats compleixen els criteris diagnòstics de pedofília, però això significa que la meitat dels abusadors ho són sense ser pedòfils. Entre un 10 i un 25% de la població ha estat víctima d'abusos sexuals en la infància i un 44% d'aquests ho han estat de forma reiterada, però només el 15% dels abusos són denunciats. Però de cada víctima detectada, queden de quatre a set víctimes més no detectades abusades per part de la mateixa persona. De fet, es calcula que cada abusador ataca una mitjana de cinc víctimes. Dels abusos intrafamiliars només se n'acaben coneixent la meitat.

Durant el 2018 es van detectar almenys 105.047 pàgines web que contenien pornografia infantil o material d'explotació sexual infantil, com prefereixen dir-ne els membres de PrevenSI. L'edat mitjana de l'inici de l'accés a qualsevol tipus de pornografia és a partir dels 10 anys. De fet, la meitat d'infants i adolescents s'han vist exposats de manera involuntària a pornografia a través de la xarxa. El 2017 a l'Estat espanyol van ser detingudes 399 persones per consum de pornografia infantil, que és un delicte i es considera un factor de risc per a l'abús sexual.

Per tot això, PrevenSI considera que detectar de forma primerenca els potencials abusadors pot ajudar a reduir el nombre de víctimes. Així, oferirà atenció a pedòfils, usuaris d'imatges sexualment abusives o persones que tinguin comportaments similars, i els derivarà a altres recursos psicològics perquè evitin els seus impulsos i temptacions. També oferirà orientació i recursos preventius a persones preocupades o coneixedores de casos d'abusos sexuals infantils i a professionals que treballen o atenen infants i adolescents. PrevenSI també farà campanyes de sensibilització ciutadana amb anuncis audiovisuals i altres suports. Tot i que el servei serà confidencial, si es detecta la identitat d'una possible víctima en risc potencial, PrevenSI ho denunciarà a la policia.

La responsable del Servei d'Atenció a la Víctima del Delicte d'Intress, Núria Iturbe, ha explicat que l'abús sexual és gairebé sempre un abús de poder. Per la seva banda, el catedràtic de Psicologia de la UB Antoni Pueyo ha explicat que PrevenSI atendrà, per exemple, els pedòfils i pederastes que ja hagin complert pena de presó i que ja no segueixen cap altre curs de rehabilitació. Pueyo també ha explicat que el cost d'atendre una víctima és molt més alt que el de prevenir-la.

Per dissenyar la seva orientació i oferta de serveis, PrevenSI s'ha basat en diverses experiències internacionals, com el programa Stop it Now!, nascut als EUA i implantat actualment al Regne Unit, que ofereix suport telefònic confidencial a víctimes, abusadors i entorn familiar o professional. Des del 2002 ha rebut més de 30.000 trucades de 14.500 persones, de les quals el 38% estaven preocupades per la seva pròpia conducta sexual, com el consum abusiu de material d'abús sexual per Internet. Les consultes, unes 350 cada mes, creixen cada any.

A Alemanya, el projecte Dunkefeld funciona des del 2005 i està vinculat a un dels hospitals psiquiàtrics més importants de Berlín. Ofereix tractament gratuït i confidencial a persones que busquen ajuda terapèutica per controlar el seu desig i preferència sexual pels nens i adolescents. Fins ara ha atès més de 9.500 persones.