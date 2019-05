Stat-on, nou dispositiu per fer seguiment dels símptomes en afectats de Parkinson

Neurologia

La manca de dades continuades i precises sobre l'estat clínic dels afectats de Parkinson al llarg del dia era, fins ara, una de les principals dificultats amb què es trobaven els neuròlegs encarregats d'ajustar el tractament dels seus pacients. Ara, aquest obstacle s'ha superat amb un nou dispositiu: Stat-on, el Holter per al Parkinson.

Aquest nou dispositiu ha estat possible gràcies a la decidida aposta per la innovació i el treball conjunt de la Unitat de Parkinson del Centre Mèdic Teknon–Quirónsalud i de la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech a través del Centre d'Estudis Tecnològics per a l'Atenció a la Dependència. Sense4Care ha desenvolupat el dispositiu.

L'Stat-on és un sensor de mida petita que es col·loca en un cinturó dissenyat especialment per a això, que permet una monitorització continuada de l'estat motor de la persona amb Parkinson en el seu entorn familiar.

El tractament actual del Parkinson és de tipus simptomàtic, dirigit a equilibrar tant com sigui possible la manca de determinats neurotransmissors com la dopamina. Al cap d'uns dos anys de bon control clínic amb levodopa –el precursor de la dopamina–, apareixen fluctuacions en un 50% dels afectats.

Els símptomes motors del Parkinson avançat fluctuen diverses vegades durant el dia, en relació amb les preses de levodopa. És el que es coneix com a períodes «on» i «off», i són resultat de la disponibilitat o no de dopamina al cervell. L'estat «on» sol aparèixer al cap de poc de la ingesta de medicació i és quan la persona es troba bé, amb una funcionalitat pràctica i correcta dels moviments. En canvi, l'estat «off» és quan solen manifestar-se els símptomes motors, que limiten severament la mobilitat i la independència en moltes persones que la pateixen.

El tractament del Parkinson avançat se centra en el control d'aquestes fluctuacions, però fins ara els neuròlegs han tingut la dificultat de poder fer-ne una avaluació adequada.

Una de les eines més utilitzades era demanar a la persona afectada que fes un diari, anotant cada hora el seu estat clínic. Això requereix una gran inversió de temps per part del pacient/cuidador, a part de la poca fiabilitat de les dades, ja que a vegades els és difícil reconèixer l'estat en què es troben, a més de les dificultats motores per anotar-ho.

Ara, gràcies a aquest dispositiu és possible registrar de manera permanent les fluctuacions on/off que experimenten les persones tractades des de fa uns anys amb levodopa, així com monitoritzar altres símptomes motors de l'afectat –bradicinèsia, discinèsia i bloquejos de la marxa– per adequar molt millor els tractaments i millorar de manera significativa la qualitat de vida d'aquestes persones. A més, l'Stat-on també és capaç de registrar paràmetres de la marxa, caigudes i altres característiques del moviment de les persones, que ajuden a gestionar millor la malaltia.

«Les mesures i les dades proporcionades per aquest Holter per al Parkinson ajudaran els metges a prendre decisions informades per al tractament optimitzat de la malaltia. Cal deixar clar que aquest dispositiu no proporciona cap mena de diagnòstic, però la informació recopilada és de gran valor per als professionals de la salut, que poden determinar amb precisió el veritable estat de la persona afectada», comenta la doctora Àngels Bayés, de la Unitat de Parkinson del Centre Mèdic Teknon–Quirónsalud.

Cada persona es mou d'una manera diferent i el Holter s'ha pensat per poder adaptar-se a cada pacient. «Mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial, personalitza els algoritmes que utilitza per registrar-ne els símptomes motors». Un cop fet aquest pas, el Holter treballa de manera autònoma i és molt fàcil d'utilitzar. Mentre és portat per la persona, no necessita cap mena d'accionament ni connexió. «El dispositiu no és invasiu, el pacient pot utilitzar-lo en la vida normal, portant el sensor en un cinturó còmode i discret, mentre el Holter en registra l'estat motor en cada moment del dia. Després es genera un informe de l'afectat al llarg de la jornada», remarca el doctor Joan Cabestany, investigador de la UPC i expert en intel·ligència artificial i electrònica aplicada a la dependència i l'envelliment actiu.

La incidència del Parkinson ha crescut en els darrers anys, per l'augment de l'esperança de vida de la població. Més de 7 milions de persones a tot el món han estat diagnosticades amb aquest trastorn neurodegeneratiu, de les quals 1,5 milions resideixen a Europa i 150.000 a l'Estat espanyol.