Creen un nou fàrmac oncològic que evita la metàstasi i redueix el tumor

El Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) ha desenvolupat un nou fàrmac, que ja ha començat a provar en 40 pacients a Barcelona, Nova York i Toronto, que evita que les cèl·lules tumorals s'expandeixin i causin metàstasis o recaigudes i que activa el sistema autoimmune per reduir el tumor.

El nou fàrmac, que es denomina MSC-1, bloqueja LIF, una citocina (proteïna que regula la funció de les cèl·lules que les produeixen sobre altres tipus cel·lulars) que és present a molts tumors i promou la proliferació de les cèl·lules mare tumorals, a més de desactivar l'alarma del sistema immune.

L'innovador medicament, del desenvolupament del qual informa avui la revista 'Nature Communications', ha aconseguit bloquejar LIF, cosa que reactiva l'alarma i promou el reclutament del sistema immune contra el tumor, segons han demostrat en models animals.

Així, el medicament, que ha superat totes les fases preclíniques amb èxit, indueix la infiltració de les cèl·lules T del sistema immune en els tumors per atacar-los i eliminar-los, i ja ha començat el primer assaig clínic fase I amb 40 pacients que s'estan tractant amb inhibidors de LIF a l'Hospital Vall d'Hebron (Barcelona), el MSKCC (Nova York) i el Princess Margaret (Toronto).

L'investigador i director del Programa d'Investigació Preclínica i Translacional del VHIO, Joan Seoane, ha dirigit el desenvolupament d'aquest nou fàrmac gràcies al fet que el seu equip va ser el primer a relacionar LIF amb càncer i demostrar que si el bloquejaven s'eliminaven les cèl·lules mare tumorals prevenint la reaparició dels tumors.

"Hem descobert que LIF desactiva el sistema d'alarma perquè no arribin les cèl·lules del sistema immune, com si un lladre desactivés el sistema d'alarma d'un banc perquè no arribés la policia", ha explicat Seoane.

En concret, l'equip ha observat que LIF inhibeix el gen CXCL9, que actua com un senyal per atreure les cèl·lules T del sistema immune, "i hem vist que en bloquejar LIF en tumors amb alts nivells de LIF es reactiva la crida a les cèl·lules T, que arriben al tumor per destruir-lo", ha precisat l'oncòleg.

En declaracions a Efe, Seoane ha dit que estan "molt orgullosos perquè a partir d'entendre què és el que estava fallant, hem pogut dissenyar i desenvolupar un fàrmac que ha arribat a més de 40 pacients que ja ho estan provant".

"No hi ha gaires casos d'un fàrmac desenvolupat a Barcelona que arribi en l'àmbit d'assaig clínic internacional i en hospitals d'aquest calibre, que són dels millors del món", ha afegit.

Segons l'oncòleg, "el fàrmac genera una resposta elevada que elimina completament el tumor i genera una 'memòria immune', que significa que el sistema ja està entrenat per evitar recaigudes".

"Encara falten diversos anys fins que aquest fàrmac pugui arribar a tots els pacients perquè estem en la primera fase de l'assaig clínic. Ara estudiarem l'eficàcia del fàrmac i com es pot combinar amb altres", ha puntualitzat.

Seoane, que ha agraït el finançament del European Research Council (ERC) i el suport de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), FERO i el programa CAIMI de la Fundació BBVA, ha assegurat que "la combinació de la inhibició de LIF amb immunoteràpia genera una potent resposta antitumoral".

Després d'anys veient la potencialitat de LIF com a diana terapèutica en models experimentals, Seoane va fundar Mosaic Biomedicals, una 'spin-off' del VHIO nascuda per desenvolupar i traslladar nous tractaments oncològics el més ràpid possible als pacients.

L'oncòleg ha puntualitzat que aquest nou fàrmac no és vàlid per a tots els tipus de càncer, sinó només per a aquells que expressen un alt nivell de LIF, com les glioblastomes, el càncer de pàncrees, el d'ovari, el de pulmó i el de pròstata, que solen ser els més agressius i amb pitjor pronòstic.