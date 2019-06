Estàs en perill? Comprova aquí el risc de malalties transmeses per mosquits a cada municipi

Diversos municipis de la Catalunya Central tenen risc de brots de malalties transmeses per mosquits. Així ho especifica ArboCat, una nova plataforma que ofereix un mapa interactiu en el qual es pot veure el perill que hi ha municipi per municipi. ArboCat estudia els arbovirus, majoritàriament transmesos per artròpodes, com ara mosquits, mosques, paparres o puces.

Així, a la Catalunya Central hi ha diversos focus de perill en aquest sentit. Manresa n'és un, l'únic al Bages. Al Moianès, Monistrol de Calders també té uns nivells excessivament alts. El mateix passa al Berguedà amb Montclar i a l'Anoia, amb Igualada, Vilanova del Camí i Capellades. El mapa sencer de Catalunya es pot trobar aquí.