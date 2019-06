Aquests són els exercicis que ajuden a perdre greix més ràpidament

L'estiu ja és aquí i, amb ell, arriba el moment de lluir en piscines i platges. Si estàs en plena 'operació biquini' o encara penses en apuntar-t'hi, a més d'alimentar-te de la manera més sana possible hauràs de fer exercici diàriament per notar els resultats abans que arribi setembre.

A continuació, et proposem cinc exercicis amb els quals podràs perdre greix més ràpidament, molts d'ells pots fer-los sense necessitat de trepitjar el gimnàs, per la qual cosa no hi ha excuses, perquè pots practicar-los fins i tot quan estiguis de vacances i són realment senzills:

Saltar a la corda



És un dels exercicis més simples però efectius que existeixen. Amb mitja hora de salts podràs perdre més de 500 calories i a més treballes tots els músculs del teu cos, el que és perfecte si a més d'aprimar-te vols tonificar.



Córrer



Al costat de saltar a la corda, córrer és el segon exercici amb el qual més calories pots cremar fàcilment i en poc temps. En quaranta minuts podràs cremar unes 350 calories. Els experts recomanen no portar sempre el mateix ritme perquè l'entrenament sigui més eficaç i córrer almenys 3 vegades per setmana.

Nedar



A l'estiu, un dels millors exercicis que pots practicar és la natació. Una persona d'uns 60 quilos pot cremar 400 calories en una hora a estil lliure. La Harvard Medical School descriu la natació com l'exercici perfecte perquè també treballa tots els músculs del cos, especialment si pateixes dolors d'esquena o genoll que no et permeten la pràctica d'altres esports.

Ciclisme



Si ets un amant dels pedals, estàs d'enhorabona perquè un investigador de la Universitat de Texas, va concloure que corrent amb bicicleta uns 32 quilòmetres a 24,14 km / hora es cremen unes 620 calories.



Circuit



Si ets dels que sent molta mandra per sortir a córrer o apropar-te fins a la piscina, hi ha un entrenament que pots fer a casa teva i que t'ajudarà a lluir cos aquest estiu. Es tracta d'un circuit que t'ocuparà uns 45 minuts:



Esquat amb pes propi: Fer entre 15 i 20 repeticions.

Flexions: De 15 a 20 repeticions

Estocades: De 12 a 15 passos per cama

Cops a l'aire: de 12 a 15 per cada braç.

Salts de tisora: Fer-ne durant almenys un minut.