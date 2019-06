Bellvitge, nou centre de referència per a la cirurgia de canvi de sexe

Salut doblarà el pressupost per a aquestes intervencions, fet que permetrà passar de fer-ne 30 a 70 l'any arxiu particular

Cirurgia genital

L'Hospital Universitari de Bell-vitge ha estat designat pel Servei Català de la Salut com a centre de referència per a l'atenció quirúrgica a les persones trans. Una unitat multidisciplinària amb expertesa reconeguda en el camp de la cirurgia genital complexa serà l'encarregada d'operar aquelles persones que vulguin fer un canvi de sexe. El centre està preparat per fer tant cirurgies per a la feminització corporal (vaginoplàstia, penectomia, orquiectomia, clitoriplàstia i vulvoplàstia) com cirurgies per a la masculinització (vaginectomia, fal·loplàstia).

Les primeres intervencions estan previstes per a després de l'estiu.Es començarà per cirurgies genitals feminitzants (a dones trans que vulguin feminitzar els seus genitals). Fins ara, les operacions de reassignació sexual a persones trans només es feien a l'Hospital Clínic de Barcelona, però a partir d'ara també es faran a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

La consellera de Salut, Alba Vergés, va anunciar fa unes setmanes una llista única a Catalu-nya per a aquestes intervencions. També va informar que Salut doblarà el pressupost, la qual cosa permetrà passar de 30 a 70 intervencions anuals i incrementar l'accessibilitat de forma clara per a les persones que estan esperant aquest tipus d'operació.

La cirurgia ofereix a les persones trans la possibilitat d'una reassignació genital perquè es reafirmin en la seva identitat sentida. «Si volen sotmetre's a una cirurgia de feminització o masculinització, estem en condicions de fer-ho i d'adaptar-nos a les seves demandes», explica la doctora Anna López Ojeda, coordinadora territorial de la cirurgia trans. Una persona podrà demanar masculinitzar o feminitzar tots els seus òrgans genitals o només algun. «La nostra experiència en cirurgies genitals complexes ens capacita per fer cirurgies de feminització i de masculinització», asse-nyala el doctor Josep Torremadé, uròleg de Bellvitge. L'hospital és centre de referència a l'Estat espanyol en cirurgia protèsica de la disfunció erèctil i implanta una quinzena de pròtesis anualment.

La unitat funcional de cirurgia trans (UFCT) de l'Hospital de Bellvitge inclou professionals dels serveis d'Urologia, Cirurgia Plàstica i Reparadora, Otorrinolaringologia i Ginecologia, entre d'altres. Les unitats funcionals són una estructura organitzativa amb una llarga tradició a l'hospital que es basen en equips multidisciplinaris per millorar l'atenció al pacient.