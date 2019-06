«Un estiu sense UFFF»

Onada de calor

Catalunya viu aquests dies l'onada de calor més intensa de les darreres dècades. A molts indrets s'han superat els 40 graus. Per això, el departament de Salut ha impulsat una campanya per fer front a les elevades temperatures posa especial èmfasi en la prevenció. «El sistema assistencial hi té poc a fer, tots els esforços s'han de posar en la prevenció», ha dit el secretari de Salut Pública, Joan Guix, que ha remarcat que cal que la ciutadania estigui «suficientment informada i conscienciada» dels efectes de la variació de la temperatura.



«Un estiu sense UFFFF»

Hidratar-se, evitar l'activitat a l'aire lliure, protegir-se del sol amb crema, evitar sortir al carrer durant les hores punta o refrescar la casa. Són algunes de les principals recomanacions de la campanya que té com a eslògan «Un estiu sense UFFFF». Malgrat que la iniciativa es dirigeix especialment a les persones amb més risc, Joan Guix ha subratllat també la necessitat que les persones que no estan en risc vigilin aquells coneguts que sí que ho estan.

La subdirectora del CatSalut, Marta Chandre, ha remarcat la importància de difondre consells per combatre la calor: «El cop de calor no és un fet banal, és una emergència mèdica i provoca una taxa de mortalitat gens menyspreable».

Durant l'estiu passat, hi va haver dues onades de calor. La Xarxa de Vigilància Epidemiològica de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (APSCAT) va notificat 65 casos de cop de calor, dels quals 28 persones van morir, una xifra que és la més elevada registrada per l'agència des del 2004. De les 28 persones, la majoria tenien una patologia de base o estaven a l'aire lliure. Així, l'objectiu de la campanya és evitar que aquest estiu es produeixin tantes morts com l'any passat. «Esperem que quan fem el balanç sigui positiu i dolç», ha remarcat el secretari de Salut Pública.



Salut reforça amb 212 metges l'atenció primària i hospitalària

El departament de Salut reforçarà amb 212 metges l'atenció primària i hospitalària durant els mesos d'estiu. La majoria d'aquests professionals aniran a centres de la costa per tal d'adequar l'activitat assistencial als moviments de població que es produeixen des del juny al setembre, segons ha explicat la la subdirectora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Marta Chandre.

A banda dels 212 metges, també es reforçarà el servei amb 182 infermeres, 102 auxiliars i 7 altres professionals, cosa que fa que el nombre de treballadors addicionals per a l'estiu ascendeixi a 503, una xifra que representa 22 professionals més respecte al 2018.

On més es reforçarà l'atenció primària és a les Terres de l'Ebre, Tarragona i Girona. A l'atenció hospitalària, el CatSalut assegura que el dispositiu programat permetrà respondre a l'activitat programada, que es més baixa durant els mesos d'estiu, i a la urgent. Així, es mantindran les intervencions amb ingrés i d'alta complexitat i es prioritzaran les cirurgies cardíaques i oncològiques.

També hi haurà amb 25 unitats addicionals de suport vital bàsic i avançat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), cosa que permetrà que realitzin 31.260 hores de servei. La cobertura s'ampliarà a les zones de la costa de Tarragona, les Terres de l'Ebre, Girona i Garraf, ja que és on més incrementa la població durant l'estiu.