El Govern prepara una llei per prohibir fumar dins els cotxes i en instal·lacions esportives a l'aire lliure

El departament de Salut està treballant en una nova llei d'addiccions que vol prohibir fumar a l'interior dels vehicles privats, en instal·lacions esportives a l'aire lliure i a l'exterior de les parades de transport públic. Salut vol que la nova normativa, que es consensuarà amb els sectors implicats i que, en el cas de la prohibició de fumar dins el cotxe, requerirà coordinar-se amb el Servei Català de Trànsit, estigui enllestida en un any aproximadament. Aquesta llei és una resposta a les últimes dades de consum de tabac, que mostren un repunt després d'uns anys de descens. El 25,6% de la població catalana fumava el 2018, mentre que el 2017 ho feia el 24%.

Segons la consellera de Salut, Alba Vergés, la nova llei serà més més restrictiva per lluitar contra el consum de tabac, que provoca 26 morts cada dia a Catalunya, unes 9.500 l'any. El secretari de Salut Pública, Joan Guix, s'ha mostrat preocupat per l'estancament i fins i tot el repunt del tabac a Catalunya, i ha recordat que és el «principal factor de risc per a la salut de les persones», en una roda de premsa que va tenir la participació del jugador de l'NBA Ricky Rubio per donar suport a les iniciatives del departament de Salut.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recorda que el tabaquisme entre els joves té conseqüències importants a curt termini, com efectes respiratoris i no respiratoris, addicció a la nicotina i augment de risc de consumir altres drogues, com alcohol, marihuana i cocaïna. A llarg termini, l'impacte també és negatiu: els estudis demostren que els primers signes de malalties del cor i d'ictus es poden trobar en adolescents que fumen, així com que fumar a un edat primerenca augmenta el risc de càncer de pulmó.



Repunt del consum

Per primera vegada en set anys de descensos, les dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) del 2018 mostren un augment del consum de tabac, i s'ha passat d'una prevalença del 24% al 25,6%. Per sexes, l'increment és més gran en dones (del 18,5% al 20,5%) que en homes (del 29,7% al 30,9%).

La subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, ha atribuït aquest repunt a les noves formes de consum, com els cigarrets electrònics, i al fet que ja fa prop d'una dècada que es va aprovar la llei antitabac i, per això, considera que ara es necessita un nou impuls legislatiu.

Per sexes, el perfil de la persona fumadora varia. En dones, sol tenir entre 45 i 64 anys; pot formar part de qualsevol classe social i utilitza molt poc la cigarreta electrònica. En canvi, l'home fumador sol tenir entre 15 i 44 anys, és de classe social baixa i utilitza una mica més la cigarreta electrònica.