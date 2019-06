Nou biomarcador en sang per diagnosticar Alzheimer en fase primerenca

Investigadors de l'Institut de Neurociències de la UAB i del Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED) han descobert un nou biomarcador en sang que permetria poder fer un diagnòstic precoç de la malaltia d'Alzheimer. Aquests resultats podrien facilitar el disseny d'un procediment poc invasiu i econòmic per poder ser utilitzat rutinàriament en la pràctica clínica.

L'Alzheimer és la principal causa de demència i fins ara no hi ha cap tractament efectiu per prevenir, retardar o aturar la seva progressió. Té una etapa amb símptomes inicials que precedeixen la malaltia que dura entre 15 i 20 anys abans que es manifestin els signes clínics.

Per visualitzar un futur tractament efectiu és necessari poder diagnosticar amb precisió la malaltia d'Alzheimer en les seves etapes més primerenques. En l'actualitat, no existeix un biomarcador que pugui usar-se per al diagnòstic prodròmic de la malaltia d'Alzheimer com a part de les proves clíniques de rutina. Sí que es pot avaluar la progressió, però les tècniques implicades tenen un alt cost econòmic i són invasives, i això les fa inadequades per a les anàlisis de rutina.