Visitar un cop l'any el dentista ajudaria en el diagnòstic precoç del càncer oral

Odontologia

El Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) ha posat en marxa una campanya de sensibilització per al diagnòstic precoç del càncer oral, amb motiu del Dia Europeu d'aquesta malaltia, el 12 de juny. El càncer oral té associada una mortalitat del 25% quan la malaltia es diagnostica en fases tardanes, que és en la majoria de casos, el 85%, segons xifres facilitades pel COEC.

El 90% d'aquests tipus de càncer es podria curar amb un diagnòstic precoç. Per això, els odontòlegs recomanen visitar el dentista una vegada l'any com a mínim i també fer-se autoexploracions de la boca. «Els dentistes no només solucionem problemes de càries, de mal de queixal o estètics, sinó que també podem diagnosticar a la cadira dental patologies no diagnosticades, com la diabetis o el càncer oral», subratlla el president del COEC, el doctor Antoni Gómez.

«Hem d'anar al dentista no només quan tenim un problema o quan tenim mal, sinó com a mínim un cop l'any per a una revisió», destaca el president del COEC com la principal recomanació de la campanya que porta per lema 'El teu dentista et pot salvar la vida' i que ha triat com a símbol un llaç lila amb punts blancs. Els odontòlegs han llançat per segon any aquesta iniciativa per conscienciar sobre el càncer oral. Representa entre el 3 i el 5% dels càncers a Catalunya i se'n diagnostiquen cada any un miler de casos.

Sobretot a partir dels 40 anys, es recomanen les autoexploracions, que en cap cas, però, han de substituir les visites al dentista. El COEC indica que cal observar-se i tocar-se els llavis per dins i per fora i mirar si presenten canvis de color, forma o consistència. El segon pas és repetir aquest procés a les genives i les mucoses de la boca. Després, s'ha de treure la llengua i moure-la per examinar-ne el dors, les vores, la cara inferior i el sòl de la boca. Per últim, els odontòlegs recomanen palpar-se el coll per si hi ha qualsevol protuberància anormal. Si a la boca es detecta una petita ferida, úlcera, bony o placa vermella o blanca que no millora en dues setmanes, s'ha de visitar el dentista.



La meitat de la població no visita el dentista de manera regular

El COEC calcula que la meitat de la població no visita amb freqüència el dentista i que, per tant, la seva salut bucodental està desatesa. El doctor Gómez deixa clar que el cost econòmic no és cap excusa per no visitar el dentista, ja que la revisió diagnòstica sí que està coberta pel sistema públic. «Tothom poc accedir a fer-se una revisió amb l'odontòleg del seu centre d'atenció primària. Sí que és cert que les cobertures són molt limitades en odontologia i que molts dels tractaments necessaris s'han de fer de manera privada, però aquest no és el cas de la revisió», puntualitza.

El principal factor de risc del càncer oral és el tabac. També, l'alcohol i alguns virus, com el del papil·loma humà (VPH). «El consum d'alcohol i tabac, una mala higiene dental o una pròtesi mal ajustada que fregui la mucosa oral són alguns dels factors que poden incrementar el risc de patir un càncer oral. Per això és important una bona higiene oral, una dieta sana i equilibrada i tractar adequadament les lesions bucals», ressalta el doctor Gómez.

En el marc de la campanya, s'han situat estands informatius a Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona.